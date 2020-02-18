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影/太平山冰凍了 霧朦朧銀白世界美麗極了
太平山國家森林遊樂區的太平山莊，從昨天晚上到今天清晨氣溫維持在零下2度，海拔更高的山毛櫸步道已經降雪，見睛步道則是下冰霰，樹枝出現結霜跟霧淞，非常美麗，遊客彷彿走進銀白的童話世界。
「下雪了、下雪了」，昨天就上山等待迎接雪景的遊客，一早欣喜見到下雪，呼朋引伴賞美㬌。太平山莊經理黃信偉表示，降下的應該是冰霰，水氣稍有不足，太平山莊附近、見睛步道都結霜，樹枝也都有霧淞。
至於太平山國家森林遊樂區的山毛櫸步道，靠近步道終點昨天深夜已經下雪了，目前白茫茫一片，非常漂亮。
由於前往太平山的道路並沒有結冰，所以今天上午正常開放遊客入園，並沒有管制。
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