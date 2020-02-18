氣象局持續發低溫特報 清晨多處不到7度

今天清晨多處溫度不到7度，中央氣象局持續發布低溫特報，氣象局指出，受寒流及輻射冷卻影響，今天至明天清晨各地氣溫仍明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，局部地區也有再出現6度以下氣溫機率，要特別注意。

寒流來襲，全台急凍，根據氣象局資料顯示，今天清晨苗栗大河4.6度、新竹峨眉4.7度、新北深坑6.1度，苗栗明德、彰化芬園、苗栗銅鑼、新北雙溪等地方的低溫都不到7度。雖然白天太陽出來後，氣溫慢慢回升，但上午9時新北雙溪、南投中寮、宜蘭羅東以及三星溫度也都在10度左右。

氣象局低溫特報提醒，今天橙色燈號（非常寒冷）地區包含新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）包含基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局提醒，這段期間要加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童、老人、遊民及弱勢族群保暖，農作物及水產養殖業注意寒害。