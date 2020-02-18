快訊

疫情延燒 全球「在家上班」超爽？有人很痛苦

隔離期滿！日本宣布鑽石公主號乘客 明起可陸續下船

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肥胖、飲酒、長期吃止痛藥 醫師：易敗腎

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師李其育說，未控制好高血壓、肥胖、高血脂、高尿酸併痛風、頻繁使用止痛藥、喝酒、喜好高鹽、高磷食物等都是造成腎衰竭的危險因子。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師李其育說，未控制好高血壓、肥胖、高血脂、高尿酸併痛風、頻繁使用止痛藥、喝酒、喜好高鹽、高磷食物等都是造成腎衰竭的危險因子。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名50歲商人有高血壓和痛風，健檢也顯示尿酸高且合併腎功能下降，但他仍應酬頻繁，未定期追蹤，且痛風發作時服用止痛藥，直到最近痛風頻繁，查出腎功能退化，恐走上洗腎一途，才配合醫囑調整飲食習慣，使腎功能未進一步惡化。

亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師李其育說，這名商人血液尿酸偏高(9-10mg/dl)合併腎功能下降，但因從商應酬繁忙，鮮少定期至腎臟科追蹤。

他雖未酗酒，但每與友人聚餐，還是會大喝一場，經常用辣炒土豆小魚乾下酒，長期下來除了有啤酒肚，也因尿酸高合併痛風，經常自己買止痛藥緩解症狀。

李其育說，未控制好高血壓、肥胖、高血脂、高尿酸併痛風、頻繁使用止痛藥、喝酒、喜好高鹽、高磷食物等都是造成腎衰竭的危險因子，若不改善既有的生活習慣與飲食，並搭配定期門診抽血檢查和藥物治療，日後腎功能持續惡化衰竭，有極高機率需要洗腎。

該商人後來努力配合醫師建議與治療，不再隨便服用止痛藥，並每三個月回門診追蹤，在血壓、血脂、尿酸皆控制良好下，痛風發作次數明顯減少，腎功能也不再惡化。

李其育強調，現代人生活忙碌、有繁多交際應酬，常會忽略身心健康，導致肥胖人口持續增加，出現許多「小腹婆」、「腹爸爸」等腎臟病潛在患者，尤其中廣型肥胖的患者，罹患慢性腎臟病比例也相對較高；推測應是內臟脂肪分泌的發炎因子增加，造成發炎，體內自由基與氧化壓力增加、異常的腎激素系統分泌造成高血壓腎病變。

除了控制高尿酸，飲食上也必須先戒酒，並減少紅肉、內臟、海鮮類食物的攝取，例如餐敘免不了的下酒菜小魚乾，其內臟亦含大量膽固醇，所以除了應好好檢視日常飲食，也要避免不必要的止痛藥物攝取，才能預防腎功能惡化。

他說，慢性腎臟病患者的飲食應把握「一青二白」，一青即多吃青菜，二白是指控制澱粉類和蛋白質攝取，並減鹽、控磷，才能活出「腎利人生」。

腎功能 痛風 洗腎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

吃3天日本藥粧店止痛藥 28歲女過敏如火燒皮住院1個月

以為只是胃痛靠止痛藥？當心有這6症狀可能是胃癌

台灣女生吃冰總被擋？美國女實測超驚訝「真的不痛」曝觀念差異

56歲大老闆習慣睡前來1杯竟罹癌 中醫輔助他樂觀抗癌

相關新聞

影/太平山冰凍了 霧朦朧銀白世界美麗極了

太平山國家森林遊樂區的太平山莊，從昨天晚上到今天清晨氣溫維持在零下2度，海拔更高的山毛櫸步道已經降雪，見睛步道則是下冰霰...

入冬排名第二寒流 吳德榮：明晨仍大範圍10度以下低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，受乾寒流影響，今天上午起各地天氣晴朗穩定，白天在...

電影剪去的場隱含更煽情的鋪陳？ 專訪奉俊昊《寄生上流》

奉俊昊的故事原型參考了二十世紀初轟動法國的「女僕殺人案件」，是什麼的樣社會悲劇？ 「電影的後半段往無法預測的方向暴衝」，是因為某一個角色的狂野發揮？ 看奉俊昊娓娓道來關於選角的思維、對白鋪陳與即興創作的靈感來源。

肥胖、飲酒、長期吃止痛藥 醫師：易敗腎

一名50歲商人有高血壓和痛風，健檢也顯示尿酸高且合併腎功能下降，但他仍應酬頻繁，未定期追蹤，且痛風發作時服用止痛藥，直到...

寒流發威 台南以北低溫探5度

寒流發威，昨北部不少平地冷到剩七度。中央氣象局說，今台南以北低溫預報八度，沿海空曠地區、近山區平地不排除出現五度低溫；今晚至明晨寒流威力減弱，但台南以北低溫仍僅十度，竹苗以北九度，提醒民眾注意保暖。

居家隔離有輕症就醫需求 衛福部開放遠距醫療

新冠肺炎全球疫情延燒，我國祭出嚴格防疫措施，舉凡有旅遊史、接觸史等，皆需要居家隔離、居家檢疫14天者，只要趴趴走就屬違法...

比巴金森氏症更麻煩 台美合作發現顫抖症病因藏小腦

全球有4％成年人、20％老年人患顫抖症，多數患者做事時雙手發抖，病因不明。台大與美國哥大合作，發現患者是因小腦神經細胞共...

氣象局持續發低溫特報 清晨多處不到7度

今天清晨多處溫度不到7度，中央氣象局持續發布低溫特報，氣象局指出，受寒流及輻射冷卻影響，今天至明天清晨各地氣溫仍明顯偏低...

今起緩回溫 彭啟明：下周可能偏暖到月底

這波冷空氣，在今天達到最強。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今起明顯回溫，下周可能也偏暖到月底，但變動度仍高。

入境通關下載QR Code使用 縮短時間

中央流行疫情指揮中心前天起實施「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」，但首日使用率僅一成多，行政院副院長陳其邁昨天到桃園機場管制區下載QR Code試用並大力推廣，期盼國籍旅客入境時多使用，縮短通關所需時間。

七分飽、勤運動 挑戰每天達標

新年新希望，我曾經下定決心每天寫日記、日行一萬步、戒零嘴甜食等，最後都不了了之。自從去年在護理之家擔任志工，看盡了插管、中風、失智、癱瘓等種種受盡折磨的肉體，驚覺「健康」的可貴，「健康」不再是口號，是日常生活中的身體力行。

吃飽睡、愛甜食 小心胃食道逆流

胃食道逆流是現代人常見的疾病，尤其上班族常因為工作壓力大，加班、熬夜、愛喝咖啡、嗜吃甜食等因素，造成食道黏膜受到逆流而上的胃酸侵蝕而引發胃食道逆流問題。典型的症狀是火燒心、嘔酸水，吞嚥時有異物感也可能是胃食道逆流的症狀。如果這些症狀長期不理會，可能提高罹患食道癌的風險。

熱門新聞

買不到別慌 健保藥局本週起開賣小瓶裝防疫酒精

健保藥局本周開賣「防疫酒精」 每瓶300ml、售價40元

「愛的迫降」孫藝真秀螞蟻腰 運動太難、先學減肥菜單

口罩實名制 兒童口罩20日起增為每7天4片

婦搶6盒酒精棉片！她崩潰求分一盒 遭嗆「糖尿病不吃糖就好」

酒精搶光改搶「花露水」消毒 專家憂：香精恐引皮膚過敏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。