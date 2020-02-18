肥胖、飲酒、長期吃止痛藥 醫師：易敗腎

一名50歲商人有高血壓和痛風，健檢也顯示尿酸高且合併腎功能下降，但他仍應酬頻繁，未定期追蹤，且痛風發作時服用止痛藥，直到最近痛風頻繁，查出腎功能退化，恐走上洗腎一途，才配合醫囑調整飲食習慣，使腎功能未進一步惡化。

亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師李其育說，這名商人血液尿酸偏高(9-10mg/dl)合併腎功能下降，但因從商應酬繁忙，鮮少定期至腎臟科追蹤。

他雖未酗酒，但每與友人聚餐，還是會大喝一場，經常用辣炒土豆小魚乾下酒，長期下來除了有啤酒肚，也因尿酸高合併痛風，經常自己買止痛藥緩解症狀。

李其育說，未控制好高血壓、肥胖、高血脂、高尿酸併痛風、頻繁使用止痛藥、喝酒、喜好高鹽、高磷食物等都是造成腎衰竭的危險因子，若不改善既有的生活習慣與飲食，並搭配定期門診抽血檢查和藥物治療，日後腎功能持續惡化衰竭，有極高機率需要洗腎。

該商人後來努力配合醫師建議與治療，不再隨便服用止痛藥，並每三個月回門診追蹤，在血壓、血脂、尿酸皆控制良好下，痛風發作次數明顯減少，腎功能也不再惡化。

李其育強調，現代人生活忙碌、有繁多交際應酬，常會忽略身心健康，導致肥胖人口持續增加，出現許多「小腹婆」、「腹爸爸」等腎臟病潛在患者，尤其中廣型肥胖的患者，罹患慢性腎臟病比例也相對較高；推測應是內臟脂肪分泌的發炎因子增加，造成發炎，體內自由基與氧化壓力增加、異常的腎激素系統分泌造成高血壓腎病變。

除了控制高尿酸，飲食上也必須先戒酒，並減少紅肉、內臟、海鮮類食物的攝取，例如餐敘免不了的下酒菜小魚乾，其內臟亦含大量膽固醇，所以除了應好好檢視日常飲食，也要避免不必要的止痛藥物攝取，才能預防腎功能惡化。

他說，慢性腎臟病患者的飲食應把握「一青二白」，一青即多吃青菜，二白是指控制澱粉類和蛋白質攝取，並減鹽、控磷，才能活出「腎利人生」。