影／嘉義大同師生自費製作夾層環保口罩 免費送社區

嘉義大同技術學院時尚造型設計系教師童麗旭，看見全民瘋口罩、排口罩，憂心學校開學後，師生及周邊社區居民口罩不足，昨天向校方借用縫紉教室，號召多名學生一起製作千片雙層布口罩，夾層可置放醫療口罩、外層可拆洗，除提供學校師生，也提供社區居民免費索取、發完為止。

童麗旭說，過去這半個月看見大家排隊搶口罩，就想是否可用布口罩幫助家人、同學，日前聽說有人製作夾層口罩，她覺得這方法不錯、隨即打版設計，並與時尚造型設計系主任洪久惠詢問，能否借用學校教室、大家一起為防疫盡一份心，立即獲得校方認同支持。

她說，將訊息傳出後，系上多名學生都自願參與製作，她手邊原有不少製作衣服碎布，又自費購買部分布料，學生們分工合作，每人每天約可生產50片環保夾層布口罩，預定3天製作1000片口罩，除免費提供學校師生使用，也將免費發送社區居民200片，歡迎到學校索取、發完為止。