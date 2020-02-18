今起緩回溫 彭啟明：下周可能偏暖到月底

這波冷空氣，在今天達到最強。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今起明顯回溫，下周可能也偏暖到月底，但變動度仍高。

彭啟明說，今晨台灣上空晴朗，輻射冷卻效應非常明顯，從昨天深夜開始越來越冷。由於冷空氣在昨天已經大幅轉乾，各地乾燥，天氣也非常晴朗，太陽出來會明顯回溫。預計今天白天中午高溫，北部約15-16度，中部約17-18度，南部約20-21度。

彭啟明表示，明後兩天將逐步的緩回溫，溫度每天會回溫2-3度，感受上不會那麼冷，但清晨還是要留意輻射冷卻，空曠地區仍有機會出現10度以下的低溫。本周五、六、日，北部將回到17-26度，中南部到17-27度，非常舒適。

明天就是二十四節氣中的雨水，彭啟明說，過去春雨綿綿的情境隨氣候變遷，也逐漸減少，現在的氣候真的和以前不一樣。

這一波的乾冷空氣，主要是偏西北方來的氣流來源，未帶來很顯著的空氣汙染。未來幾天，當天氣回暖改為持續吹東風時，就要留意本地的汙染是否會再度累積增加。

中央氣象局表示，周三清晨仍受寒流影響，加上水氣偏少利於輻射冷卻效應發生，各地天氣寒冷，但白天起寒流減弱，各地氣溫明顯回升，高溫皆可達20度以上。

周四、五台灣附近吹著偏東風，水氣偏少，清晨受輻射冷卻影響氣溫仍低，白天舒適至溫暖，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，只有東半部地區有局部短暫雨，周四大台北山區亦有零星短暫雨。