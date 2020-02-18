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入冬排名第二寒流 吳德榮：明晨仍大範圍10度以下低溫

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
中央氣象局說，今天白天高溫略為回升，但北部及東半部整天氣溫仍低。本報資料照片
中央氣象局說，今天白天高溫略為回升，但北部及東半部整天氣溫仍低。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，受乾寒流影響，今天上午起各地天氣晴朗穩定，白天在陽光下可能不覺得冷。不過今晚、明晨仍有輻射冷卻作用加成、非常冷；今晨苗栗、新竹不到5度的低溫，新北深坑只有6.1度。

吳德榮表示，今晨乾寒流籠罩，台灣上空雲層稀少，在輻射冷卻作用加成下，苗栗大河4.6度、新竹峨眉4.7度、新北深坑6.1度，為入冬以來排名第2的寒流，僅次2月1日在桃園大溪、南投中寮創下的2.9度紀錄。預測今日氣溫：北部6至15度、中部7至18度、南部9至20度、東部8至19度。

他說，明、後天天氣晴朗穩定，白天氣溫逐日漸升，不過早晚有輻射冷卻作用，明天平地仍有大範圍的區域低溫在10以下的範圍，應注意保暖。周五至下周一 變性大陸氣團影響，冷空氣減弱，都是晴朗穩定的天氣，白天舒適至微熱，早晚微冷至偏涼。

雖然是寒流，但今天2000公尺以上的高山降雪的機會不大。吳德榮說，昨日約在1000公尺以上高山如大屯山，氣溫先後降至0度左右，今天2000公尺以上的的高山，更降至0度以下；但昨天鋒面已先被乾空氣往南推離，水氣條件不足、故喪失降雪的機會。

中央氣象局說，今天白天高溫略為回升，但北部及東半部整天氣溫仍低，高溫僅15至18度，中南部高溫20至22度，今天深夜至明（19日）晨冷空氣及輻射冷卻影響，各地天氣仍寒冷。台南以北及宜花低溫10至12度，中部以北局部地區仍有8、9度的低溫，高屏及台東低溫12、13度，中南部須留意日夜溫差大；降雨狀況方面，水氣明顯減少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。

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