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雲林土雞場驗出兩種禽流感 撲殺3.2萬隻雞
動植物防疫檢疫局今日表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣口湖鄉1黑羽土雞場主動通報確診為H5N2與H5N5亞型高病原性禽流感。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該禽場3萬2454隻9周齡土雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。109年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計17例。
防檢局說明，國際禽流感疫情近期中國大陸、德國及越南仍有通報疫情。另據台灣野鳥協會及韓國觀測顯示，近期過境候鳥數目明顯增加，而候鳥可能攜帶禽流感病毒，增加禽流感發生風險。
防檢局強調，今明兩天寒流影響，各地天氣非常寒冷，中南部日夜溫差大，易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，特別是適時調整禽舍保溫設備，加強清潔消毒工作，並且落實人員、器具及車輛進出禽場或禽舍的管制措施，以避免家禽疾病的發生。
防檢局呼籲，養禽業者如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報所在地動物防疫機關，並依照防疫人員指導為必要處置措施，以避免禽流感病毒擴散。
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