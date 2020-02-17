快訊

口罩實名制20日起放寬 兒童口罩7天可買4片

為染疫身亡司機親友 台灣新冠肺炎再添2例、累計22例

「內褲沾經血」好市多還重新上架？ 網友：不舒服

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文提到，昨日她才剛在好市多買了一件內褲，但要拿出來丟進洗衣機清洗時，意外發現上頭有一塊疑似沾到經血的痕跡。圖擷自<a href=Costco好市多商品經驗老實說" title="一名女網友PO文提到，昨日她才剛在好市多買了一件內褲，但要拿出來丟進洗衣機清洗時，意外發現上頭有一塊疑似沾到經血的痕跡。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說">
一名女網友PO文提到，昨日她才剛在好市多買了一件內褲，但要拿出來丟進洗衣機清洗時，意外發現上頭有一塊疑似沾到經血的痕跡。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

知名美式賣場好市多Costco）商品物美價廉經常吸引許多民眾購買，不管是任何生活居家用品都可以在賣場中找到，有時還會推出隱藏版商品引起大批民眾搶購，而好市多方便的退換貨機制也很受稱讚。不過今（17）日卻有一名女網友在《Costco好市多商品經驗老實說》中PO文提到，昨日她才剛在好市多買了一件內褲目前都還沒使用過，沒想到今天早上要拿出來丟進洗衣機時，意外發現上頭有一塊疑似沾到經血的痕跡，讓原PO當下傻眼怒斥「真的太不舒服了！」

原PO在文中表示，今天早上要把昨天在好市多買還沒穿過的內褲拿進洗衣機洗時，赫然發現白色的內褲上有一塊疑似是生理期經血的污漬，本來一開始還懷疑是否為水漬或是其他髒污，但是她用水搓揉後仍是橘咖啡的污漬，讓原PO越想越不舒服。

原PO透露當時她購買時只有看花色，並沒有發現到該商品無防拉裝置，但她買的這件商品花樣確實跟其他顏色不同，所以以為自己是買到最後一件的特殊款，萬萬沒想到卻「踩雷了」，這樣明顯被生理期經血沾過痕跡還重新上架的情況，讓原PO怒轟「貼身衣物如果要重新上架，好市多好歹也要檢查一下吧」。

最後她也貼心提醒網友們，在買貼身衣物前務必要在光線充足的地方仔細檢查，使用前也務必要清洗一遍。原PO提到雖然不清楚好市多貼身衣物的退貨機制，不過她一定會找時間去退貨，就算不給退她也不敢再用了，因為這污漬實在讓人相當不舒服。

PO文一出後，立刻引來大批網友留言，「好噁，穿過還退貨太沒良心了」、「退貨的人實在太無良，處理退貨的人太鬆散」、「弄髒的貼身衣物也退真的很沒道德」、「這品管真的不行，怎麼可以使用過還退貨」、「買之前一定要檢查，要不然很多東西都會踩雷的」、「不管在哪裡買的內衣褲都不能有退換貨的機制吧」。也有網友建議「一定要檢查商品的封口或膠條，如果有重新包裝的痕跡，一律都不要買」。

對此根據《ETtoday新聞雲》報導，好市多行銷企劃副總經理回應，個人貼身衣物可以進行退換貨，但凡打開包裝就不會重新上架，會依照內部SOP進行銷毀，民眾若對商品有任何疑慮都可以到賣場詢問，賣場人員都會幫忙進行處理。

好市多 Costco 生理期
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

武漢防疫管制再升級 網：丟了武漢也保不住全國

日本談話節目指新冠肺炎「毒性不強」？ 網嚇傻：看不下去

新冠肺炎陰影下日本旅遊去哪好？ 網曝低風險區相對安全

東京計程車司機受訪中接到「確診新冠肺炎」通知 嚇壞記者

相關新聞

寒流入夜至18日清晨最強 中部以北空曠區探5度

寒流籠罩台灣，中央氣象局預報，今天入夜至明天清晨，寒流強度達最強，預估中部以北沿海、空曠地區或近山區平地，可能出現攝氏5...

雲林土雞場驗出兩種禽流感 撲殺3.2萬隻雞

動植物防疫檢疫局今日表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣口湖鄉1黑羽土雞場主動通報確診為H5N2與H5N5亞型高病原性禽流感...

「內褲沾經血」好市多還重新上架？ 網友：不舒服

知名美式賣場好市多（Costco）商品物美價廉經常吸引許多民眾購買，不管是任何生活居家用品都可以在賣場中找到，有時還會推出隱藏版商品引起大批民眾搶購，而好市多方便的退換貨機制也很受稱讚。不過今（17）日卻有一名女網友在《Costco好市多商品經驗老實說》中PO文提到，昨日她才剛在好市多買了一件內褲目前都還沒使用過，沒想到今天早上要拿出來丟進洗衣機時，意外發現上頭有一塊疑似沾到經血的痕跡，讓原PO當下傻眼怒斥「真的太不舒服了！」

影／冷到爆！太平山莊溫度遽降到零下2度 山毛櫸霧淞好美

寒流急凍，山區氣溫遽降，太平山莊氣溫傍晚來到零下2度，位於風口的樹梢出現結霜，山毛櫸枝幹也布滿霧淞，冷風吹著濃霧飄散，白...

朝聖土耳其東部先知之城 池中神聖鯉魚吃了報應瞎眼

土耳其東南部有座位於兩河文明古城尚勒烏爾法，相傳是先知亞伯拉罕的出生地，又被稱為先知之城。在這裡除了可以看到古老清真寺外...

桃園近3年首例 15歲少年染腸病毒重症

腸病毒患病民眾少見15歲以上，桃園市在2月12日有一名15歲少年確診EV71型感染併發重症，是桃園近3年內首例15歲以上...

英拉邦學院 舉行林懷民講座及李靜君等大師班

雲門舞集創辦人林懷民率舞者赴英演繹交流，現場有講座也有示範。

基隆市計程車駕駛 也可以一次購買7天份口罩了

新冠肺炎疫情險峻，政府徵調口罩，全民瘋搶口罩，計程車司機每天載送不同客人，身處密閉空間，口罩成了必備品，但交通部公路總局...

無法克服潛水賞珊瑚恐懼感 他在家復育「站著浮潛」

屏東縣佳冬鄉青年養殖戶吳國振熱愛海洋生態，卻發現自己對潛水有莫名的恐懼，無法親近海底的美麗珊瑚，他靈機一動上網學如何人工...

foodpanda外送員2度協商仍無共識 下月3度調解

富胖達股份有限公司foodpanda變更勞動條件，引發旗下外送員不滿，雙方今天上午進行第二次勞資爭議調解，雙方仍無共識，...

新北運輸業領口罩免奔波 今起改採一周一次可買7片

新冠肺炎疫情嚴峻，台北區監理所表示，目前每天公路總局獲配發4萬多片醫療口罩，供所轄汽車客運業（6都市區公車除外）、遊覽車...

台肺癌學會 籲放寬健保晚期肺癌標準

60多歲張先生為晚期非小細胞肺癌患者，第一線藥物無效後，去年7月間幸運地通過健保免疫療法審核，迄今用藥半年多，腫瘤獲得控制，暫時無須化療，維持良好生活品質，甚至能夠工作，他說，如果沒有這個藥，人應該早就沒了，感謝健保救了他的命。

熱門新聞

唐綺陽星座運勢週報：水逆來了！射手有貴人運 白羊有正財運

買不到別慌 健保藥局本週起開賣小瓶裝防疫酒精

寒流發威！吳德榮：今晚至周三低溫下探6度 明晨最冷

婦搶6盒酒精棉片！她崩潰求分一盒 遭嗆「糖尿病不吃糖就好」

酒精搶光改搶「花露水」消毒 專家憂：香精恐引皮膚過敏

赴日旅遊要取消嗎？ 達人：出發日前最後期限再決定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。