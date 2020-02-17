「內褲沾經血」好市多還重新上架？ 網友：不舒服

知名美式賣場好市多（Costco）商品物美價廉經常吸引許多民眾購買，不管是任何生活居家用品都可以在賣場中找到，有時還會推出隱藏版商品引起大批民眾搶購，而好市多方便的退換貨機制也很受稱讚。不過今（17）日卻有一名女網友在《Costco好市多商品經驗老實說》中PO文提到，昨日她才剛在好市多買了一件內褲目前都還沒使用過，沒想到今天早上要拿出來丟進洗衣機時，意外發現上頭有一塊疑似沾到經血的痕跡，讓原PO當下傻眼怒斥「真的太不舒服了！」

原PO在文中表示，今天早上要把昨天在好市多買還沒穿過的內褲拿進洗衣機洗時，赫然發現白色的內褲上有一塊疑似是生理期經血的污漬，本來一開始還懷疑是否為水漬或是其他髒污，但是她用水搓揉後仍是橘咖啡的污漬，讓原PO越想越不舒服。

原PO透露當時她購買時只有看花色，並沒有發現到該商品無防拉裝置，但她買的這件商品花樣確實跟其他顏色不同，所以以為自己是買到最後一件的特殊款，萬萬沒想到卻「踩雷了」，這樣明顯被生理期經血沾過痕跡還重新上架的情況，讓原PO怒轟「貼身衣物如果要重新上架，好市多好歹也要檢查一下吧」。

最後她也貼心提醒網友們，在買貼身衣物前務必要在光線充足的地方仔細檢查，使用前也務必要清洗一遍。原PO提到雖然不清楚好市多貼身衣物的退貨機制，不過她一定會找時間去退貨，就算不給退她也不敢再用了，因為這污漬實在讓人相當不舒服。

PO文一出後，立刻引來大批網友留言，「好噁，穿過還退貨太沒良心了」、「退貨的人實在太無良，處理退貨的人太鬆散」、「弄髒的貼身衣物也退真的很沒道德」、「這品管真的不行，怎麼可以使用過還退貨」、「買之前一定要檢查，要不然很多東西都會踩雷的」、「不管在哪裡買的內衣褲都不能有退換貨的機制吧」。也有網友建議「一定要檢查商品的封口或膠條，如果有重新包裝的痕跡，一律都不要買」。

對此根據《ETtoday新聞雲》報導，好市多行銷企劃副總經理回應，個人貼身衣物可以進行退換貨，但凡打開包裝就不會重新上架，會依照內部SOP進行銷毀，民眾若對商品有任何疑慮都可以到賣場詢問，賣場人員都會幫忙進行處理。