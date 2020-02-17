影／冷到爆！太平山莊溫度遽降到零下2度 山毛櫸霧淞好美

寒流急凍，山區氣溫遽降，太平山莊氣溫傍晚來到零下2度，位於風口的樹梢出現結霜，山毛櫸枝幹也布滿霧淞，冷風吹著濃霧飄散，白茫茫一片仿如仙境，美麗極了。

位於海拔2000公尺的太平山國家森林遊樂區，今天上午的氣溫仍在零度以上，不過到傍晚時太平山莊溫度急降到零下2度，入夜之後會更冷，有些遊客趕上山，期待明天清晨能見到雪景。