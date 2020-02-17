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影／冷到爆！太平山莊溫度遽降到零下2度 山毛櫸霧淞好美
寒流急凍，山區氣溫遽降，太平山莊氣溫傍晚來到零下2度，位於風口的樹梢出現結霜，山毛櫸枝幹也布滿霧淞，冷風吹著濃霧飄散，白茫茫一片仿如仙境，美麗極了。
位於海拔2000公尺的太平山國家森林遊樂區，今天上午的氣溫仍在零度以上，不過到傍晚時太平山莊溫度急降到零下2度，入夜之後會更冷，有些遊客趕上山，期待明天清晨能見到雪景。
太平山莊經理黃信偉表示，山區霧氣濃，今天傍晚太平山莊的風口樹梢有結霜，山毛櫸枝幹也出現美麗的霧淞，入夜之後可能出現更大面積的結霜或霧淞，陣陣冷風強勁，雖不時飄來濃霧，但因乾冷，濕度不足，下雪的機率可能不高。
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