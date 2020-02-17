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受訪中接到「確診新冠肺炎」通知 東京計程車司機嚇壞記者

香港出現第58例新冠肺炎確診 另有兩宗初步確診個案

新冠肺炎致死率取決於照顧 發燒判別有盲點

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
榮總胸腔部呼吸治療科主任陽光耀報告，COVID-19以死亡率來看，大多數專家能接受的數字是4%，最多5%。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
榮總胸腔部呼吸治療科主任陽光耀報告，COVID-19以死亡率來看，大多數專家能接受的數字是4%，最多5%。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

榮總胸腔部呼吸治療科主任陽光耀在研討會報告中提醒，早期論文能顯示4%有流鼻水症狀，民眾如有流鼻水，不宜自行判定為感冒。特別在最新研究中，發燒超過38度者只有59.2%，可見不能只以體溫為判斷標準。

發燒不是主要依據

陽光耀說，鍾南山統計的1,099例中，71.8%有武漢接觸史，院內傳染只有2%，潛伏期中位數是3天，5%住ICU，3.4%發生ARDS（急性呼吸窘迫症候群），只有0.5使用葉克膜。剛入院的時候發燒比例很低，只有43%，所以疾管署目前不再以發燒為最主要通報症狀，住院後發燒者才累積到87.9%，其中發燒超過38度的其實只有59.2%。

「許多死亡案例的淋巴細胞在早期就掉下來了。」陽光耀指出，咳嗽有68%比發燒還多，呼吸困難佔19%，許多數字都比最早發表的統計還低，症狀的表現會愈來愈不明顯，而ARDS從最初的29%降到20%，最後只有3.4%，死亡率從15%降到4.3%再降到1.4%，但因許多病人還沒有出院，這個數字還要再觀察。

有無症狀感染

「以台灣第18例來看，沒有症狀的感染者確實是存在的。」陽光耀談台灣唯一一篇研究論文，以國內女台商為例，連續間隔（serial interval，指傳播鏈中連續病例之間的時間）為2.6天，比已知的5天潛伏期要短，如果在她還沒有症狀發作時就傳染給先生，這可稱為症狀前傳播，這很可怕，表示很多病人可能還沒發病，就會到處傳染了。

綜論COVID-19的臨床表徵與病程，12月1日前COVID-19就已經在武漢地區發展，有隱瞞疫情的可能。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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