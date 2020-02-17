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桃園近3年首例 15歲少年染腸病毒重症
腸病毒患病民眾少見15歲以上，桃園市在2月12日有一名15歲少年確診EV71型感染併發重症，是桃園近3年內首例15歲以上重症個案。桃園市衛生局表示，該類型個案雖然少見，但不代表青少年族群及成人完全沒有併發重症的風險，提醒民眾要落實手部衛生、多加留意。
一名15歲少年於1月7日出現高燒、雙手顫抖與持續頸肩疼痛等症狀，二度就醫後收治住院，後續因持續嘔吐、頭痛、小碎步，右手無力等症狀，醫師懷疑為急性無力肢體麻痺而通報，經檢驗確診為EV71型感染併發重症，個案經住院治療後健康狀況穩定，已於1月22日返家休養，其肢體無力情形已有明顯改善，持續復健治療中。
桃園市衛生局解釋，大人感染腸病毒多為無症狀或症狀輕微，但不表示青少年族群及成人完全沒有併發重症的風險，另，5歲以下嬰幼兒為重症主要高危險群及防治重點族群，加上25日開學將至，提醒學校、教托育機構及校護導師，應加強留意學童健康監測，校內消毒工作應針對學生常接觸的門把、桌椅定期以500ppm漂白水進行環境消毒。
衛生局表示，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，家中學童如感染腸病毒，應儘速就診，並落實生病不上學，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮(肌抽躍)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，應立即送往桃園5家腸病毒重症責任醫院。
這5家醫院分別為：林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院及國軍桃園總醫院就醫，掌握黃金時間治療。如民眾若有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355洽詢。
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