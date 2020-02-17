基隆市計程車駕駛 也可以一次購買7天份口罩了

新冠肺炎疫情險峻，政府徵調口罩，全民瘋搶口罩，計程車司機每天載送不同客人，身處密閉空間，口罩成了必備品，但交通部公路總局配售各地小黃口罩數量不一，新北一次可買20天份，基隆市卻只能買3天量，基隆市府今天宣布一次可購買七天份口罩，每周領一次，每片口罩售價5元。

基隆市政府指出，為加強公共運輸防疫措施，自2月17日起，車籍為基隆市計程車駕駛，以每日每車一片口罩為配售原則，一次可購買七天份口罩，每周領一次，每片口罩售價5元，可分別向所屬同業公會、職業工會或合作社購買口罩，另個人車行駕駛可至同業公會購買。

為加強防疫防護密度，基隆市政府與基隆監理站已持續向計程車業者宣導執行中央等防疫措施，請司機配戴口罩、做好衛生健康自主管理及車輛清潔消毒，一方面保護司機，也讓乘客能安心搭車。