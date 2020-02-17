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無法克服潛水賞珊瑚恐懼感 他在家復育「站著浮潛」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣佳冬鄉青年養殖戶吳國振上網學如何人工養殖，3年多來從1個水族箱養到4個大水缸，復育10多種台灣本土種珊瑚，並開放參觀，讓這座迷你珊瑚復育站成為海洋生態教育的衛星基地。記者潘欣中／攝影
屏東縣佳冬鄉青年養殖戶吳國振上網學如何人工養殖，3年多來從1個水族箱養到4個大水缸，復育10多種台灣本土種珊瑚，並開放參觀，讓這座迷你珊瑚復育站成為海洋生態教育的衛星基地。記者潘欣中／攝影

屏東縣佳冬鄉青年養殖戶吳國振熱愛海洋生態，卻發現自己對潛水有莫名的恐懼，無法親近海底的美麗珊瑚，他靈機一動上網學如何人工養殖，3年多來從1個水族箱養到4個大水缸，復育10多種台灣本土種珊瑚，不僅一圓自己和妻兒在家就能觀賞珊瑚的夢，還導入社區漁村旅遊成為亮點遊程，並安排小學生戶外教學，要讓這座迷你珊瑚復育站，成為海洋生態教育的衛星基地。

「既然連浮潛都怕，何不在家養著觀賞！」在佳冬鄉焰溫村養殖午仔魚的吳國振說，從小住在海邊，也會游泳，有次到墾丁海域浮潛，戴上蛙鏡想觀賞海底的美麗珊瑚，卻發現無法克服水底的恐懼感，心想何不自己在家養養看，用「站著浮潛」彌補無法下海親近珊瑚的遺憾，於是上網查詢資料、向水族館購買低商業價值的台灣本土種珊瑚，之後愈種愈有心得。

「復育珊瑚不如想像中簡單，要貼心照料！」吳國振3年多來成功復育出表孔珊瑚、綠木耳珊瑚、藍點菇、腦珊瑚、鈕扣珊瑚等10多種軟珊瑚和硬珊，從1個水族箱養到4大水缸，他說，沒有高深學問和專業設備，就靠塭豐海水供應站的純天然海水、陽光、造浪馬達來照顧，每種珊瑚適合的水溫、水流和光線不同，依不同屬性分開養，看著牠們一眠大一吋，喜悅難以言喻。

吳國振說，在一般人的觀念中，珊瑚是在墾丁國家公園近岸海域或屏東海生館的大型展示缸，其實，屏東縣其他海域也有，只是規模不如墾丁或因人為開發消失中，他導入社區漁村旅遊並安排小學生戶外教學時，除了讓人近距離感受珊瑚之美，也提醒人類產生的垃圾和水汙染等環境汙染，是珊瑚生態殺手之一，呼籲大家一起維護海洋生態，藉此為海洋環境育盡分心力，下一步計畫將復育成功的珊瑚放回海底。

屏東縣佳冬鄉青年養殖戶吳國振上網學如何人工養殖，3年多來從1個水族箱養到4個大水缸，復育10多種台灣本土種珊瑚，並開放參觀，讓這座迷你珊瑚復育站成為海洋生態教育的衛星基地。記者潘欣中／攝影
屏東縣佳冬鄉青年養殖戶吳國振上網學如何人工養殖，3年多來從1個水族箱養到4個大水缸，復育10多種台灣本土種珊瑚，並開放參觀，讓這座迷你珊瑚復育站成為海洋生態教育的衛星基地。記者潘欣中／攝影
屏東縣佳冬鄉青年養殖戶吳國振上網學如何人工養殖，3年多來從1個水族箱養到4個大水缸，復育10多種台灣本土種珊瑚，並開放參觀，讓這座迷你珊瑚復育站成為海洋生態教育的衛星基地。記者潘欣中／攝影
屏東縣佳冬鄉青年養殖戶吳國振上網學如何人工養殖，3年多來從1個水族箱養到4個大水缸，復育10多種台灣本土種珊瑚，並開放參觀，讓這座迷你珊瑚復育站成為海洋生態教育的衛星基地。記者潘欣中／攝影
屏東縣佳冬鄉青年養殖戶吳國振上網學如何人工養殖，3年多來從1個水族箱養到4個大水缸，復育10多種台灣本土種珊瑚，並開放參觀，讓這座迷你珊瑚復育站成為海洋生態教育的衛星基地。記者潘欣中／攝影
屏東縣佳冬鄉青年養殖戶吳國振上網學如何人工養殖，3年多來從1個水族箱養到4個大水缸，復育10多種台灣本土種珊瑚，並開放參觀，讓這座迷你珊瑚復育站成為海洋生態教育的衛星基地。記者潘欣中／攝影

珊瑚 屏東縣 墾丁
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