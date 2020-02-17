foodpanda外送員2度協商仍無共識 下月3度調解

富胖達股份有限公司foodpanda變更勞動條件，引發旗下外送員不滿，雙方今天上午進行第二次勞資爭議調解，雙方仍無共識，下月展開第3次調解。勞工代表指出，協商過程還算平和，有感受到foodpanda的誠意，但仍「不足」，最大爭議點是薪資調整與溝通窗口，目前要等台北市美食外送司機工會籌備會正式取得公文，再正式透過工會代表與foodpanda協調。

台北市美食外送司機工會籌備會發起人陳泓瑞代表提出5大訴求，要求「拒絕預儲，拒絕付錢買工作」、「儘速解決錢包錯帳、欠款問題」、「平台需符合台北市外送平台業者管理自治條例」、「確立熊貓公司為完全合法承攬制並落實承攬精神」、「工會代表與熊貓公司需每月召開會議溝通意見」等。

北市勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，1月16日及今日分別進行第1次及第2次勞資爭議調解會，但雙方仍無共識，將於109年3月16日進行第3次調解。

台北市美食外送司機產業工會籌備會代表陳永霖表示，預儲與錢包爭議，上次協調就初步取得共識，解決技術性的東西就可弭平爭議。今日資方仍委託法務做代表，希望薪資回歸108年7月級距式計算方式部分，foodpanda仍無回應；溝通窗口 部分，foodpanda希望等工會正式成立後再對接溝通；雇用或承攬的認定則要等勞動局做認定，坦言「還需要一段抗爭時間」。

陳永霖表示，在下次調解前，暫時不會再發起其他抗議行動，除非工會成立公文遲遲沒下文，或協調過程又不順利，才會再採取相關措施。

勞動局長陳信瑜表示，北市已於108年12月18日發布施行「台北市政府外送平台業者輔導要點」，其中第九點要求「外送平台業者應就外送員因負評或其他事由而遭停權處分建立申訴處理機制」，希望foodpanda重視外送員訴求，於第3次調解會議持續與外送員協商，解決與外送員的爭議。

另「台北市外送平台業者管理自治條例」今年1月6日也經台北市議會三讀通過，正報行政院核定，盼保障新型態經濟模式下外送員權益。