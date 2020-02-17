新北運輸業領口罩免奔波 今起改採一周一次可買7片
新冠肺炎疫情嚴峻，台北區監理所表示，目前每天公路總局獲配發4萬多片醫療口罩，供所轄汽車客運業（6都市區公車除外）、遊覽車客運業、計程車客運業（6都計程車除外）、小客車租賃業及汽車路線貨運業等購買，每日每人配額一片，每片5元，但因現階段供給數量穩定，為避免運輸業者來回奔波，今起將改採一周領一次，一次可買7片。
台北區監理所表示，該所轄管區域含新北市、宜蘭縣及花蓮縣境內，除了公路汽車客運業、汽車路線貨運業是由監理所站通知業者領用並配發外，其他各汽車運輸業駕駛人在購買口罩前，可向所屬公司詢問或電詢所轄區域後，再行前往購買；不過，中央分配的醫療口罩為政府列管專案配給第一線運輸服務人員的防疫物資，勿囤積、轉售或提供給他人使用。
其中新北地區領用地點為，遊覽車客運業者可洽詢新北市遊覽車客運商業同業公會，地址為新北市板橋區館前東路116號5樓之5，電話（02）-29568696、小客車租賃業者可洽詢新北市小客車租賃商業同業公會，地址為新北市三重區中正南路242號1樓，電話（02）-29740256、汽車貨運業者則可洽詢新北市汽車貨運商業同業公會，地址為新北市樹林區中正路415號6樓之2，電話（02）-26886116。
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