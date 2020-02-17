快訊

防疫恐慌？好市多又一神物被掃光 網友驚：以前特價也沒人搶

疫情狙擊！東京馬拉松2020取消非職業跑組參賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義小黃司機日配1片口罩 相關防疫物資仍缺

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
為協助計程車司機防疫，解決採買口罩需求，嘉義區監理所商請雲嘉地區計程車公會及駕駛員職業工會協助作為各計程車業者口罩配售窗口， 方便計程車駕駛人依需求購買。圖／聯合報系資料照
為協助計程車司機防疫，解決採買口罩需求，嘉義區監理所商請雲嘉地區計程車公會及駕駛員職業工會協助作為各計程車業者口罩配售窗口， 方便計程車駕駛人依需求購買。圖／聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心昨天公布國內第一起新冠肺炎死亡案例為中部白牌計程車司機，嘉義區檢理所表示，現階段一定給足計程車司機1天1片口罩的需求，另關於防疫物資相關，如酒精等，現階段已事先調查第一線駕駛人的需求，因未收到相關物資配發，現僅提供購買資訊的管道。

新冠肺炎疫情險峻，計程車司機每天需載送不同客人，身處密閉空間，口罩成了必備品，嘉義區監理所請雲嘉地區計程車公會及駕駛員職業工會協助作為各計程車業者(含車行、合作社及個人車行)口罩配售窗口， 以方便計程車駕駛人依需求購買。

為協助計程車司機防疫，解決採買口罩需求，依中央分批配送口罩數，嘉義區監理所自11日起收到中央配給的口罩，每日約配給3千片，需供應縣市內所有運輸業者使用。

嘉義區監理所表示，平均每日分配嘉義縣市計程車業者口罩數約800片，若以嘉義縣市計程車駕駛人數約750人計算，足夠司機1天1片使用。

嘉義區監理所指出，後續將依照中央配送數量，視情況分配防疫口罩供協助配售窗口公（工）會領購，令駕駛能安心工作，防疫物資方面，因現階段未配給到口罩外的相關物資，現階段僅提供駕駛人酒精等物資，何處能購買、取得的資訊。

嘉義區監理所所長李輝宏表示，將要求各業者及公（工）會不得囤積及哄抬價格，依配售原則提供每位駕駛人使用，更感謝各公（工）會願意擔任配售窗口，為防疫工作努力，確保第一線從業人員及乘客的安全。

計程車 口罩 嘉義
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

防疫與歧視之間，哪些價值權重由誰決定？

白牌計程車司機染疫死亡 嘉市議員憂心如何防疫

防範新冠肺炎社區感染 醫界強調還是勤洗手

實名制口罩有瑕疵？ 中市食藥處：都符合醫用口罩規格

相關新聞

全台低溫特報！ 5縣市恐跌破6度低溫

中央氣象局發布低溫特報，寒流影響，今天至周三各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天白天至明天上午局部地區有6...

乾拌麵正夯！想知道買哪家看這篇就好

多樣麵體光速升級，鹹香酸辣拌醬千變萬化，台灣乾拌麵進入戰國時代，選擇性困難的麵麵控別慌，真實試吃評語報你知，一次看遍台灣的伴麵。

赴日旅遊要取消嗎？ 達人：出發日前最後期限再決定

日本是國人最愛旅遊的國家之一，然而近日新冠肺炎影響，日本當地確診案例不斷暴增，疫情蔓延速度快，中央流行疫情中心已將日本列為第一級注意，提醒到當地旅遊的民眾需多加小心。不過旅遊達人指出，一級警示並非旅遊禁令，旅客無法全額退費，除非升高為第三級警示，才可由業者取消退票。

嘉義小黃司機日配1片口罩 相關防疫物資仍缺

中央流行疫情指揮中心昨天公布國內第一起新冠肺炎死亡案例為中部白牌計程車司機，嘉義區檢理所表示，現階段一定給足計程車司機1...

奉俊昊 vs 韓德爾：《寄生上流》與《羅德琳達》的諷意交織

歌劇，尤其在視覺上以神化英雄為核心、音樂中時常忽來跳躍、哀嘆如潮的巴洛克歌劇，堪稱最能與其它戲劇交織互文的一門藝術——在甫獲奧斯卡四項大獎的韓國電影《寄生上流》裡，導演奉俊昊不但讓觀眾與輝煌壯麗的巴洛克音樂撞個滿懷，更讓來自韓德爾歌劇《羅德琳達》的兩段詠嘆調，呼應著全片兩處關鍵轉折的情節唱響，特別引人注意。

清潔注意！管樂演奏者患呼吸道感染比率高16％

來自英國諾丁罕大學醫院的新研究顯示：緣於樂器內部細菌滋生，管樂吹奏者罹患呼吸道疾病的機率，比常人要高出16%，銅管與木管皆然。

台肺癌學會 籲放寬健保晚期肺癌標準

60多歲張先生為晚期非小細胞肺癌患者，第一線藥物無效後，去年7月間幸運地通過健保免疫療法審核，迄今用藥半年多，腫瘤獲得控制，暫時無須化療，維持良好生活品質，甚至能夠工作，他說，如果沒有這個藥，人應該早就沒了，感謝健保救了他的命。

寒流來襲 農林漁牧急防災

寒流來襲低溫下探10度以下，農作物首當其衝。宜蘭高經濟作物高接梨在今年初才遭寒害受損慘重，這波強烈寒流不但會再度影響高接梨嫁接，也會凍傷正進入催花期的蓮霧，縣政府特別呼籲農林漁牧都要做好防寒。

寒流冷吱吱 一路「凍」到周三

寒流來襲，各地低溫持續下探，中央氣象局表示，今天愈晚愈冷，今晚到明天清晨是這波寒流最冷的時間點，台南以北、東北部低溫7到11度，空曠、靠近山區的平地可能有6度低溫，預計這波冷空氣影響到周三清晨，逐漸回溫。

餵文蛤吃益生菌 可抗弧菌、改善水質減少斃死

近年來文蛤大量死亡事件造成養殖業者重大的損失，農委會水試所開發益生菌-短小芽胞桿菌D5 (Bacillus pumilu...

防範新冠肺炎社區感染 醫界強調還是勤洗手

新冠肺炎肆虐，台灣出現1例死亡案例，未來不排除可能社區感染，各醫療院所莫不嚴陣以待，包括高雄長庚及義大醫院均表示，目前醫...

蔡英文弔祭淨心長老 總統府將頒發褒揚令

高市阿蓮光德寺住持淨心長老日前逝世，各界人士紛表不捨與難過。今天上午，蔡英文總統偕同總統府祕書長陳菊、內政部長徐國勇等人...

熱門新聞

「非常寒冷」寒流襲台急凍3天 這兩天最冷

北北基大雨特報！ 明天起寒流影響 各地非常寒冷

唐綺陽星座運勢週報：水逆來了！射手有貴人運 白羊有正財運

寒流發威！吳德榮：今晚至周三低溫下探6度 明晨最冷

醫界觀察 菸槍感染新冠肺炎症狀較嚴重

比金字塔、巨石陣更古老 土耳其東部神祕巨石陣待揭謎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。