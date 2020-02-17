嘉義小黃司機日配1片口罩 相關防疫物資仍缺

中央流行疫情指揮中心昨天公布國內第一起新冠肺炎死亡案例為中部白牌計程車司機，嘉義區檢理所表示，現階段一定給足計程車司機1天1片口罩的需求，另關於防疫物資相關，如酒精等，現階段已事先調查第一線駕駛人的需求，因未收到相關物資配發，現僅提供購買資訊的管道。

新冠肺炎疫情險峻，計程車司機每天需載送不同客人，身處密閉空間，口罩成了必備品，嘉義區監理所請雲嘉地區計程車公會及駕駛員職業工會協助作為各計程車業者(含車行、合作社及個人車行)口罩配售窗口， 以方便計程車駕駛人依需求購買。

為協助計程車司機防疫，解決採買口罩需求，依中央分批配送口罩數，嘉義區監理所自11日起收到中央配給的口罩，每日約配給3千片，需供應縣市內所有運輸業者使用。

嘉義區監理所表示，平均每日分配嘉義縣市計程車業者口罩數約800片，若以嘉義縣市計程車駕駛人數約750人計算，足夠司機1天1片使用。

嘉義區監理所指出，後續將依照中央配送數量，視情況分配防疫口罩供協助配售窗口公（工）會領購，令駕駛能安心工作，防疫物資方面，因現階段未配給到口罩外的相關物資，現階段僅提供駕駛人酒精等物資，何處能購買、取得的資訊。

嘉義區監理所所長李輝宏表示，將要求各業者及公（工）會不得囤積及哄抬價格，依配售原則提供每位駕駛人使用，更感謝各公（工）會願意擔任配售窗口，為防疫工作努力，確保第一線從業人員及乘客的安全。