餵文蛤吃益生菌 可抗弧菌、改善水質減少斃死

近年來文蛤大量死亡事件造成養殖業者重大的損失，農委會水試所開發益生菌-短小芽胞桿菌D5 (Bacillus pumilus D5)，此益生菌具有抗水產病原弧菌，及改善水質特性，文蛤業者使用益生菌做好養殖管理，改善養殖環境，可以有效提高文蛤的成長及存活率。

水試所表示，國內文蛤養殖自1970年代以後出現大量死亡，早期是3、6、9月發生季節性不明原因死亡，但近年來非季節性斃死事件頻傳，不僅造成養殖戶損失，對國家經濟也有嚴重影響。文蛤大量死亡發生原因，據推測可能與養殖環境溫度、鹽度的急遽變化、水質和底棲環境的劣化、養殖密度過高及養殖管理不當等多因子所致。

水試所2015年由白蝦腸道中分離出一株益生菌-短小芽胞桿菌D5，試驗顯示，將短小芽胞桿菌D5添加於飼料中餵飼文蛤6個月，可以增進文蛤成長，大幅減少養殖池水弧菌的數量，有效降低池中有毒的總氨氮及硫化氫濃度，調節文蛤的免疫能力，提升文蛤的存活率。

水試所指出，根據2015至2018年進行雲嘉南地區文蛤養殖環境現場調查結果顯示，在255場次的文蛤養殖池調查中，因單純的水質不良而造成文蛤大量死亡的情形約有129場次，占50%；水質不良加上弧菌，或是革蘭氏陰性菌混合感染者共100場次，約占40%。

由此推測，養殖管理不當導致的水質不良是造成文蛤死亡的最大因素，次要原因是水質不良加上弧菌或是革蘭氏陰性菌混合感染。經實驗室內以病原弧菌攻擊文蛤試驗結果顯示，創傷弧菌 (Vibrio vulnificus)及巴西弧菌(V. brasiliensis )會造成文蛤死亡，鰻弧菌(V. anguillarum)及副溶血弧菌(V. parahaemolyticus)等弧菌則會導致文蛤體弱。

水試所表示，由於水質不良及弧菌感染是文蛤死亡的重要原因，已將具有抗弧菌及改善水質能力的短小芽胞桿菌D5技術轉移給5家益生菌廠商，未來將搭配其它益生菌應用於餌料以及飼料中，可以有效降低文蛤池中的弧菌量及改善水質，再配合養殖業者強化文蛤的養殖管理，改善文蛤斃死困境。