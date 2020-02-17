防範新冠肺炎社區感染 醫界強調還是勤洗手

新冠肺炎肆虐，台灣出現1例死亡案例，未來不排除可能社區感染，各醫療院所莫不嚴陣以待，包括高雄長庚及義大醫院均表示，目前醫護人員的防疫裝備暫時都夠，但要預防疫情擴散，民眾除依賴口罩防護，更重要的還是勤洗手。

新冠肺炎爆發以來，台灣第一時間徵用口罩，並進行實名制販售，醫護人員則每天分配2個口罩，行政人員1個。在有限的防疫資源上如何因應社區感染大規模來襲，醫療院所均嚴加防範。

醫界認為，台灣萬一出現大規模社區感染，比照SARS期間啟用專責防疫醫院，應該是下一步。

現任中央防疫指揮中心諮詢委員的高雄長庚醫院副院長林孟志表示，台灣與大陸地緣接近，出現社區感染並不意外。從台灣昨天死亡的確診個案分析，此病例是由流感重症的血清回溯，當時未被通報為新冠肺炎，而與他有關聯的第20例確診個案，也沒有症狀顯現，因此擔憂可能社區感染，所幸目前60名醫護人員經篩檢都呈陰性，接下來還要續查他的接觸史，目前大家的恐慌是不清楚感染源是誰。

義大醫療體系策略長蔡易廷表示，這波新冠肺炎疫情是持久戰，防疫物資必須充裕才能克服，政府一開始就以最高規格去調配，截至目前，醫院的口罩用量暫時足夠。萬一爆發社區感染，醫療院所一切的準備，仍需遵循中央防疫指揮中心的指引。

包括高雄長庚及義大等大型醫院都認為，防範新冠肺炎擴散，重點還是勤洗手，平日民眾手摸口鼻所接觸的病毒量，不比接觸到其他飛沫碰觸的物品少，勤洗手才能防病毒入侵。