蔡英文弔祭淨心長老 總統府將頒發褒揚令

日本是國人最愛旅遊的國家之一，然而近日新冠肺炎影響，日本當地確診案例不斷暴增，疫情蔓延速度快，中央流行疫情中心已將日本列為第一級注意，提醒到當地旅遊的民眾需多加小心。不過旅遊達人指出，一級警示並非旅遊禁令，旅客無法全額退費，除非升高為第三級警示，才可由業者取消退票。

2020-02-17 10:50