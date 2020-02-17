蔡英文弔祭淨心長老 總統府將頒發褒揚令
高市阿蓮光德寺住持淨心長老日前逝世，各界人士紛表不捨與難過。今天上午，蔡英文總統偕同總統府祕書長陳菊、內政部長徐國勇等人到光德寺弔唁，總統府預計頒發褒揚令，感念淨心長老生前對社會貢獻卓著。
淨心長老曾任總統府國策顧問、世界佛教華僧會會長、中國佛教會理事長、高雄縣佛教會理事長等職務，兩度促成西藏精神領袖達賴喇嘛來台交流。光德寺指出，淨心長老器官衰竭，15日下午3點49分圓寂，享耆壽92歲，生前交待後事從簡，寺方成立讚頌委員會（治喪委員會），邀請圓宗長老擔任主委。
蔡英文總統與淨心長老互動密切，去年2月，曾到光德寺參加中國佛教會主辦的「仁王護國息災祈福大法會」。
得知淨心長老圓寂，今天上午 11點40分，蔡英文偕同總統府祕書長陳菊、內政部長徐國勇、立委邱議瑩與內政部前部長余政憲等人到光德寺弔祭，抵達光德寺之前，蔡也前往南六公司關切口罩原料供應情況。
邱議瑩表示，總統今天到光德寺上香，主要是感佩淨心長老長年為佛教界、眾生的努力與付出，總統對於長老的辭世感到特別不捨，並允諾頒發褒揚令，希望長老辭世後繼續保佑普生大眾，大家一起平安。
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