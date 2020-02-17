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搶救大潭藻礁 陳椒華：三接工程應先停工

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
桃園觀塘工業港中油第三天然氣接收站開發案討論未歇，環保團體今赴行政院陳情。記者賴于榛／攝影
桃園觀塘工業港中油第三天然氣接收站開發案討論未歇，環保團體今赴行政院陳情。記者賴于榛／攝影

桃園觀塘工業港中油第三天然氣接收站開發案討論未歇，環保團體今赴行政院陳情，並以「破壞300公頃藻礁絕不是小英總統的選項」為名，希望執政黨啟動自然地景審議；時代力量新科立委陳椒華也現身力挺，呼籲三接工程應先停工。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說，2018年4月15日曾在總統官邸和總統蔡英文當面反映大潭藻礁保育議題，當時獲得蔡總統親口表示，「如果觀塘三接開發對藻礁生態系有重大影響，不會是她的選項」，可是後續環評結果以及目前動工情況，顯然行政體系完全違背蔡總統的旨意。

潘忠政表示，他們為了大潭藻礁已經召開96次記者會，但地方政府推諉啟動大潭藻礁自然地景審議超過四年，可事實上，中央只要以文資法第110條的法規，立即宣布代行啟動審議，就不至於陷蔡總統於不義。

陳椒華則說，此案2年前就看不到觀塘工業港的鑽井資料，直到她進入體制內，在記者會前才收到中油傳來2003年的資料，可是現在整個計畫已有變更，觀塘工業港工程及三接工程都應先停工，希望行政院長蘇貞昌能多了解情況。

義務律師陳憲政表示，雖然開發單位一直宣稱，第三天然氣接收站的開發面積，從232公頃海岸縮小為23公頃，可工業港範圍卻有900公頃，開發單位根本是避重就輕，玩數字遊戲，但政府不應該再用這樣的說詞來搪塞。

桃園觀塘工業港中油第三天然氣接收站開發案討論未歇，環保團體今赴行政院陳情。記者賴于榛／攝影
桃園觀塘工業港中油第三天然氣接收站開發案討論未歇，環保團體今赴行政院陳情。記者賴于榛／攝影
桃園觀塘工業港中油第三天然氣接收站開發案討論未歇，環保團體今赴行政院陳情。記者賴于榛／攝影
桃園觀塘工業港中油第三天然氣接收站開發案討論未歇，環保團體今赴行政院陳情。記者賴于榛／攝影

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