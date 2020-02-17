麗寶Outlet二期開幕滿月 一期加二期超過百萬人次遊客

麗寶Outlet Mall二期1月18日正式開幕，已滿1個月，有全球首鐘樓造型星巴克、歐風特色建築、運河吸引人潮，麗寶Outlet Mall 屬半露天戶外型商場，防疫措施完善、親子設施多元，人潮未減，也受惠寒假延長和2020台灣燈會在后里等活動，開幕一個月來，一期和二期共創下100萬人次入館。

麗寶表示，二期開幕至今，兩館早已吸引超過百萬人次入館消費，更創造出多家業績全台的櫃王櫃后；如「湯姆熊歡樂世界」中部最大旗艦店，單月業績超過千萬，榮登全台櫃王寶座；「Wooderful Life」木育森林，規劃全台最大森林體驗區，業績為全台櫃后。

麗寶渡假區是2020台灣燈會免費接駁車據點，台中市區接駁車加開車次，班班客滿，平日100趟次，假日250趟次；現在仍是防疫期間，為讓消費者能有ㄧ個安心逛街的環境，麗寶Outlet Mall除了定時定點消毒外，在服務台另備有消毒酒精，可以自行消毒，全館為半露天戶外場域，走道空間寬敞，專櫃人員也都配戴口罩，除自主管裡外，也對來店消費的客人尊重及保護。