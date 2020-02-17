寒流來襲 台南安南醫院心血管病患暴增二成

受到寒流影響，氣象局持續發布全台低溫特報，全台急凍有感，台南市安南醫院昨天至今天上午，因心血管症狀病患較平常增加約二成，心血管中心副院長李聰明今天表示，患有心血管疾病患者通常血液都比較濃稠，氣溫突然下降，血管會劇烈收縮，進而引發猝死的狀況，必需要及時送醫，否則就回天乏術，他提醒有心血管疾病、糖尿病患者，要特別注意保暖。

李聰明指出，這兩天氣溫常在短時間內升降，除心血管病變突發患者到醫院急診，他的門診三高病患約增加二成，血管遇驟冷，管內粥狀瘤會裂解，血小板瞬間凝聚，易造成血管阻塞，是心血管病發危險因子。

李聰明建議民眾，在氣溫驟降、進入冷氣低溫環境或洗完澡接觸冷空氣前，應加衣物保暖；超過40歲有疑慮者，要找專科醫師檢查，健保有給付，提早發現治療，才是保命之道。

李聰明說，有心血管疾病者應按時服藥減少發病，可多吃蔬果、全穀、深海魚肉等。急性心肌梗塞每年奪走台灣2萬條人命、平均每小時超過2人。近5年健保住院資料分析發現，國人急性心肌梗塞，40到49歲的發生率大增3成，有三高的高危險群更要留意。