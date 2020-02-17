赴日旅遊要取消嗎？ 達人：出發日前最後期限再決定

日本是國人最愛旅遊的國家之一，然而近日新冠肺炎（Covid-19）影響，日本當地確診案例不斷暴增，疫情蔓延速度快，中央流行疫情中心已將日本列為第一級注意，提醒到當地旅遊的民眾需多加小心。不過旅遊達人指出，一級警示並非旅遊禁令，旅客無法全額退費，除非升高為第三級警示，才可由業者取消退票。

受疫情肆虐，日本許多觀光勝地不如以往人擠人，自1月以來已有逾3000人取消奈良市的住宿，遊客入住前也會詢問有無大陸人住宿，而奈良公園的小鹿沒有旅客餵養，變得相當沒有精神，看到少數遊客還會橫衝直撞要食物。

根據《TVBS》報導，旅遊達人布萊N指出，退改機票期限為出發前24小時到72小時，由於現在疫情狀況不穩，他建議，可到出發日前最後期限，再視政府宣布的旅遊警示狀況，決定是否退票，若政府頒布旅遊禁令，即使是特價票，也可全額退費。

不過目前日本僅被列為第一級注意，布萊N表示，一級無法要求全額退費，除非日本被升級為第三級警示的旅遊禁令，業者無法出團，才會由其自行退票退費，而住宿部分則可試著與飯店業者溝通。

布萊N表示，訂房網站多可協助轉介飯店，讓飯店了解顧客需求，「以日本方的飯店來講，他們其實滿有人情味的，會因為你這種特殊因素而退費」，不過此方法無法百分百成功。