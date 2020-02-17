寒流來襲！今天愈晚愈冷 明晨最冷

寒流來襲，各地低溫持續下探，中央氣象局表示，今天愈晚愈冷，今晚到明天清晨是此波寒流最冷的時間點，台南以北、東北部低溫七到11度，空曠、靠近山區的平地可能有六度低溫，預計這波冷空氣影響到周三清晨，才逐漸回溫。

氣象局預報員陳建安表示，今天清晨台南以北、東北部地區、花蓮低溫九到12度之間，今天白天稍微回溫，但是回溫有限，各地雲層仍是偏多。今天北部地區高溫12、13度左右，東半部地區16度，中部地區16、17度，南部20度上下，但南部也要留意日夜溫差大。

今天溫度愈晚愈低，陳建安表示，今晚到明天清晨冷空氣達最強，有些地方會出現輻射冷卻效應，台南以北、東北部低溫約七到11度之間。七度可能發生在竹苗地區、宜蘭。至於空曠地區、靠近山區的平地低溫可能再更低，僅六度左右。

陳建安說，這波寒流影響到周三清晨，周三白天逐漸回溫，不過清晨相較於明天的清晨，溫度會稍微高一點點，不會像周二清晨這麼冷。

水氣方面，陳建安說，今起各地也開始轉成乾冷的天氣型態，各地已經不太會再下雨，今天北部雨勢減緩，目前高雄、屏東、花蓮、台東這帶還有下一些些雨，但是今天中午過後，高雄、屏東這帶的雨勢就開始停下來，僅剩花東還是會有一些零星雨，但水氣也會愈來愈少。

陳建安表示，周三白天寒流開始減弱後，氣溫開始回升，周四後北部地區低溫回升到15度左右，中南部回升到16、17左右，周四後北部地區有25、26度，中南部地區27、28度，預計持續到25、26日，都是穩定回溫的好天氣，屆時僅東半部地區有一些零星短暫雨。