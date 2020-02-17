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寒流急凍 憂心農作躲不過寒害尤其高接梨及蓮霧

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭的高接梨正再嫁接梨穗，又遇上寒流，雪上加霜。 記者戴永華/攝影

寒流來襲低溫下探10度以下，農作物首當其衝面臨寒害。宜蘭高經濟作物高接梨在今年初才遭寒害受損慘重，這波強烈寒流不但會再度影響高接梨嫁接，也會凍傷正進入催花期的蓮霧，縣政府特別呼籲農林漁牧都要做好防寒。

高接梨是宜蘭三星鄉及冬山鄉的高經濟農作，今年元月正值嫁接梨穗之際，幾波寒流來襲造成梨穗只冒出葉子，卻沒有長花苞，有些則是花苞凍傷，剩不到三成，造成農民損失慘重。部分高接梨在最近重新進入第二次梨穗嫁接，結果這兩天寒流又來襲，農民愁眉不展擔心嫁接又失敗。

其它的果樹如蓮霧正進入催花期，也可能造成寒害。縣府農業處表示，針對已經進入催花的蓮霧果園，建議在迎風面設置防風帳網，在葉面噴施營養劑，強化樹體，也可以酌施鉀肥加強防寒力；剛嫁接的高接梨梨穗易受寒害，應避免寒風直接吹襲，其它果樹可以包裹樹幹或果實套袋。

另外針對水稻防害，農業處建議採用不織布、塑膠布覆蓋秧苗，隨時清除布上積水，以防低溫凍傷；已經插秧的田區，田間灌溉水要比較深，等氣溫回升後，再恢復灌溉水位。

花卉部分，在簡易塑膠布溫室四周加設防風塑膠布保溫，苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布覆蓋，若有加溫機應開啟運轉保溫。

由於宜蘭吹東北風，針對養殖漁業，建議在魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深及越冬溝的保溫，低溫期間避免擾動水體，暫停投餌及減少開關水。飼養畜禽的農戶，加強擋風設施，尤其要做好幼畜禽的保溫。

縣政府表示，農民如果因寒流造成災損，請向在地的鄉鎮市公所反映災情，縣府會協助向中央爭取災損救助。

低溫急劇下降，果樹要加設防風帳網，避免寒害。圖/農糧署提供

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