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免疫療法給付癌症 他感謝健保救他一命

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導

「感謝健保救了我的命！」60多歲張先生為晚期非小細胞肺癌患者，第一線藥物無效之後，去年7月間幸運地通過健保免疫療法審核，迄今用藥半年多，腫瘤獲得控制，暫時無須化療，維持良好生活品質，甚至能夠工作，他說，「如果沒有這個藥，人應該早就沒了。」

台灣健保制度舉世聞名，滿意度超高，最新一項調查發現，去年4月「癌症免疫檢查點抑制劑納入給付」為國人最有感的健保政策，造福許多晚期癌友，在治療成效上，以晚期肺癌患者治療效果最佳，有效反應率近四成。

台灣肺癌學會理事長、北榮胸腔部部主任陳育民指出，健保統計證實，晚期肺癌患者接受健保免疫療法後，病症好轉或穩定比率約三成六至三成九，而給付八種癌別總平均有效比率則為兩成五。

陳育民說，國內晚期肺癌患者接受免疫療法後的有效率近四成，這與國外研究報告差不多。國內每年新增肺癌患者超過1萬，人數眾多，台灣肺癌學會為癌友請命，希望健保給付晚期肺癌的標準可以再放寬，造福更多病友。

陳育民表示，檢測方式有必要滾動檢討，臨床顯示，即使有些病人生物標記（PD-L1）檢測量偏低，但用免疫療法之後，效果卻不錯。為節省健保支出，建議健保署與藥廠協商，在擴大給付範圍後，由藥廠負擔前面幾個療程藥費，如療效不錯，再由健保給付。

陳育民指出，目前共有三種免疫療法藥物核准用於治療第四期肺癌，兩種藥物在患者用藥前，並不需要先檢測生物標記，健保應回歸原本藥物的適應症標準，減少許多病人及家屬因經濟因素無法最後一搏的遺憾。

他說，目前在英國、韓國、澳洲、加拿大和泰國等國，二線晚期非小細胞肺癌患者無需檢測PD-L1，即可使用免疫療法。泰國、韓國的患者則直接先使用免疫療法，有效者，健保再予以後續給付，藉此篩選出有效病人，並讓健保資源更精準地被運用。

陳育民說，健保資源有限，建議依照治療急迫性，政府放寬晚期肺癌患者申請免疫藥物治療規定。

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