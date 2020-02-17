猛男重訓桑拿狂練3小時 引發罕見「無精症」急求助醫

一對澳籍夫妻結婚多年，在澳洲嘗盡各種辦法仍無法擁有自己的孩子，進而跨國尋醫救援，來台後初次的檢查結果令人十分震驚，澳男的精蟲數量竟是「零」，經過醫師詢問後才知道澳男是位健身瘋狂愛好者，嚮往當個肌肉猛男，每天重訓2小時再進烤箱桑拿1小時，狂練持續超過一年半，沒想到這才是夫妻多年不孕的主因。通過4個月的調理再次檢驗澳男的精蟲數，驗得了1.8 c.c.中有600萬隻精蟲，最終順利讓太太受孕成功，喜獲一對雙胞胎。

艾微芙國際生殖醫學中心主任醫師楊文瑞指出，男性不孕的高危險群包括廚師、司機、電腦族、工程師、自行車熱愛者、運動過度者、愛穿牛仔褲以及溫泉、桑拿重度使用者等；適當的運動很好，但運動過量對身體也是一種耗損，免疫力下降反而影響精蟲的品質。此外，當環境溫度越高，就越容易影響精蟲產量，造成精蟲數量大減，導致不孕，所以任何能夠使睪丸溫度升高的因素都應該要避免。

楊文瑞說明，正常男性一次的射精量約 3 至 4 c.c.的精液，而精液為灰白色或微黃色、黏性液體，精液是由精蟲及液體所構成，當精液內不含任何精蟲時稱之為「無精症」。當精蟲的製造及輸送過程出現問題時，就可能引發無精症，其主要原因包括下視丘或腦下垂體分泌之荷爾蒙失調、睪丸無法製造精蟲、精液輸送之管道阻塞等。

楊文瑞建議，若要運動，須避免過度騎自行車與過度重訓，並且避免長期在高溫的環境。飲食方面儘量不吃垃圾食物，可採取地中海型的健康飲食、多補充維他命C、E、鋅。而女性方面，卵子數量一輩子是固定的，要增加卵子數量，無法用後天方法達成，但可用調整生活作息與多補充維生素D、C、B群、葉酸、E、Q10的方式來改變卵子的品質。楊文瑞呼籲，35歲以上的夫妻，嘗試了半年都無法自然受孕，仍建議盡早尋求醫療的幫助。