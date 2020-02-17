濕冷轉乾冷 彭啟明直指這波寒流最冷時間點

昨天降雨後冷空氣報到，由濕冷轉變為乾冷，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，目前中部山區以及台南高雄附近有些水氣，會有點偶飄雨，其他地方已經轉為多雲到晴的天氣。

他說，這波目前最低溫，昨晚台北市標準站曾到10.4度，目前11.4度，平地的自動站低溫新竹寶山8度，桃園大溪8.3度，新北市五股8.4度，大致上這波的冷空氣，低於十度以下溫度，平地測站大約冷到台中，台南嘉義的低溫，也降到11-12度，高雄14-15度，屏東還有13-17度。

今天白天回溫較為有限，北部約12-13度，中部15-16度，南部16-19度，東半部15-17度，他說，要留意的是今晚明天的夜晚清晨低溫，可能是這波寒流最冷的時候，考慮輻射冷卻效應影響，會比目前還要降一到兩度，台北市有機會到9-10度，其他地方也會再降，例如現在低溫約8度，可能會到6-7度，但會較晴朗，白天的溫度也會稍微回溫。

預周三周四會開始緩回溫，每天回溫個一兩度，到周五六日，會到17-27度的溫度，像是回到春天溫暖的感覺，天氣也相對很穩定，是多雲到晴的好天氣。他說，這波的回溫較穩定的天氣，可能持續到下周末，也就是這波回暖的好天氣可能到2月底。