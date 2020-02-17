寒流發威！吳德榮：今晚至周三低溫下探6度 明晨最冷

寒流影響，中央氣象局說，今天至周三各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天白天局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，注意防範。

今晨至白天低溫區域：

橙色燈號(非常寒冷)：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號(寒冷)：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨寒流南下，乾冷空氣將雲系逐漸往南推移；今晨最低溫為新竹寶山8.0度、桃園大溪區8.3度、新北五股8.4度、苗栗三灣8.8度。中南部地區也降至9至11度左右(台中神岡區9.0度、台南六甲區10.9度)。昨傍晚寒流在新北石門區曾降至7.6度，為截至今晨本島平地的最低溫，但還不是這波寒流的最低溫。

他表示，今天起寒流轉乾冷，加上輻射冷卻作用，其影響將持續至周四清晨；各地天氣晴朗穩定，白天陽光下或不覺冷，早晚有輻射冷卻作用加成，非常冷，各地區平地的最低氣溫都會降至10以下。

今晚至周三清晨，平地低溫約可降至6至8度，尤其明晨降至最低，應特別注意保暖。今天北部8至15度、中部9至18度、南部10至20度、東部11至19度。

周四白天至周日冷空氣逐日減弱，都是晴朗穩定的天氣；氣溫逐日回升，白天舒適、早晚微冷至偏涼，日夜溫差擴大。