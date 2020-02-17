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準公幼爆亂象 頻傳巧立名目收費

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
宜蘭市有準公共化幼兒園傳出業者強制向家長收「課後延托費」，否則孩子被列入黑名單，部分課程被迫與其他同學隔離上課。 圖／幼兒園老師提供

蔡政府主打平價教保，本學年起全面推動「準公幼」政策。名義上，家長每月最多只需負擔四千五百元；實際上，上路半年卻不斷傳出有業者巧立名目收費，例如要家長額外繳高額教材費，才提供課本，甚至還有散步費、洗澡費；還有強收「課後延托費」，家長不繳，孩子部分課程竟被迫與其他同學「隔離」上課。

教育部國教署統計，一○八學年全國有逾一千間私立幼兒園加入「準公共化幼兒園」。依規定，準公幼只能向家長每人每月收取四千五百元學費，其餘學費差額由政府全額補助。若有其他衍生費用，只能是「課後延托費」、「交通費」或「保險費」，其他名目都違規。

「靠北惡質幼兒園」粉專版主王先生受訪說，粉專成立以來，已接獲逾五十起幼兒園投訴案，其中有四成是針對準公幼，且全數與費用爭議有關。

王先生說，準公幼業者最常以「教材費」、「書籍費」等費用，違法加收學費。例如台北士林「育成幼兒園」，家長被額外收取三九八○元材料費，被台北市教育局開罰；彰化縣「小天使幼兒園」額外收取六千元社團費，也被縣府開罰；高雄市「松青幼兒園」向家長收取「課程補充用品」費，已被市府開罰。

近期又有宜蘭市「瑪利亞幼兒園」被指每月向家長收取三○六六元學費，但學費外，還必須繳交課後延托費每月三千四百元，比學費還貴。該園有老師受訪說，若家長不繳延托費，孩子會被列入「黑名單」，平日周五的課程會被迫與其他孩子分開上課，不少家長只能配合繳交，守住孩子的學習權益。

瑪利亞幼兒園園方回應，該園收費都按照規定，每位孩子學習權益都一樣；至於有學生被區分兩塊上課的情況，園方說，可能只是有孩子的吸收、學習的能力較差一點，老師提供個別輔導教學。縣府教育局目前還在調查中。

王先生說，政府平價教保政策上路以來，收費亂象多，卻僅部分縣市教育局零星開罰，遲不見教育部出手遏止歪風。

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