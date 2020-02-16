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保存數千年前生活方式 土耳其東部哈蘭蜂巢屋冬暖夏涼

聯合報 / 記者魏妤庭／即時報導
蜂巢屋內有可愛的小窗台可看出去。記者魏妤庭／攝影

土耳其東部除了有很多歷史遺跡外，還有直到現在都還存在，保存數千年前居住方式的哈蘭蜂巢屋，不僅能深入其中認識古人生活智慧，還可以在此包上頭巾，融入當地體驗傳統服飾。

若是熟讀聖經的信徒，對哈蘭肯定會有嚮往之情，相傳這是亞當與夏娃被逐出伊甸園後，第一個落腳的地方，而這也是猶太人與阿拉伯人共同祖先亞伯拉罕曾經居住的地方。

哈蘭位於土耳其東南部，距離敘利亞僅10公里，目前在這裡主要居住的是阿拉伯人及庫德族人。而在這裡可以看到3到4千年前，號稱是人類最早居住方式之一的哈蘭蜂巢屋。

哈蘭蜂巢屋遠遠看過去像是黃土堆，大多數是至少3到4個排列一起，一排排群聚在一處，最多甚至可達到22個蜂巢屋頂組成一個聚落。

走入裡面看不到窗戶，通風全來自於抬頭可見的圓錐屋頂頂端孔洞，黃泥層層疊疊，外頭則是使用土漿抹上，有的還會用動物糞便塗在外層，因此一進去難免會有些味道。

目前哈蘭現有的蜂巢屋大約有200多個，而因為數十年前開始有自來水供應的新式房屋出現後，泰半居民都搬移到新房，而蜂巢屋則成了觀光景點。

不過也因為哈蘭蜂巢屋成為觀光景點，因此也會吸引一些當地孩子在此向觀光客伸手要錢、糖果，但一般建議可以帶可用但用不到的筆送給他們，不要直接給錢較好。另要隨時留意自己的隨身物品。

如果你想去：

1.交通方式：可以搭乘土耳其航空從台北飛往伊斯坦堡航班，冬季時刻表每周有6班往返，從台北飛往伊斯坦堡是晚上10點5分航班，第二天早上6點到；自伊斯坦堡出發為凌晨2點航班，台灣時間下午5點45分抵達桃園機場。再從伊斯坦堡搭乘國內線轉機到特拉布宗機場或凡城，前往土耳其東部旅遊。

2.如果想跟團：行健、金展、東南、巨大、晴天、雄獅等旅行社，目前皆有規畫前往土耳其東部的行程，以11天到13天左右的行程為多，費用平均落在7萬到10萬元左右，依照餐食、住宿、機票等有不同。

3.簽證辦理方式：前往土耳其需辦理簽證，但自2016年起，台灣旅客前往就已經免去24美元的簽證費，只要上網辦理填寫護照資料送出後，電子簽證就會立即發放，屆時只要出示電子簽證，或將簽證印出即可。

許多遊客會在此換上當地傳統服飾，短暫體驗在地生活。記者魏妤庭／攝影
蜂巢屋內相通。記者魏妤庭／攝影
哈蘭蜂巢屋歷史相當悠久。記者魏妤庭／攝影
屋內依照屋主喜好擺設，滿多可見到牆壁掛著傳家地毯。記者魏妤庭／攝影
當地也提供換上傳統服飾，短暫體驗在地土豪過過癮。記者魏妤庭／攝影

土耳其 簽證 伊斯坦堡
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