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病毒不會糞口傳染 醫：防疫要勤洗手

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師新黃瑽寧表示，勤洗手還是防疫必要措施。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「宋朝的瘟疫可能跟蘇東坡吃蝙蝠肉有關（眾笑）。」馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師新黃瑽寧16日在臨床研討會提到，糞口傳染跟母體垂直傳染都沒有證據，潛伏期24天也不是事實，勤洗手還是防疫必要措施。此外，菸癮者及高血壓、高齡者，都可能提高感染風險。

棘蛋白是感染破口

黃瑽寧介紹，COVID-19屬於β類冠狀病毒，關鍵是會跟宿主產生連結的棘蛋白（Spike Protein）。在海量的新產出論文中，很許多很快被推翻的假說，後來發現名為RaTG13的蝙蝠冠狀病毒，跟COVID-19相似度高達96.2%。冠狀病毒在感染時需要一個剪刀，把棘蛋白切一半才能把膜打開，才能把病毒釋放出來。

黃瑽寧說，α類基因呈現三明治核心結構，使用的是APN蛋白質做連結。而SARS冠狀病毒是β片狀核心結構，使用的是ACE2蛋白質做連結。NL63則是β例外的三明治結構，例如800年前宋朝的幾十場瘟疫，也許跟吃蝙蝠有關。

「目前沒有證據可以證實會糞口傳染，呼吸道傳染跟接觸傳染是唯一能證實的。」黃瑽寧指出，在肛門拭子可找到病毒RNA，不等於可以糞口傳染，畢竟病毒的屍體跟活著的病毒是有差別的。母體垂直感染也沒有可能，可能是小寶寶抱出來後受到飛沫或接觸傳染。至於會否突變增強感染力？目前COVID-19突變正常。

抽菸者重症機會高

「隨著病例數愈多，輕症數據進來，平均年齡開始往下拉，男性剩58%，輕症狀肌肉痠痛14.8%變多。」黃瑽寧說，世界衛生組織估計，82%的人是輕症，15%會喘，3%是危急情況。MuLBSTA評分可供參考患病風險：多肺葉浸潤是5分，淋巴細胞小於0.8是4分，細菌感染4分，菸癮者3分、已戒菸2分，高血壓2分，60歲以上2分，加起來大於12分的人，就可能是感染的高風險者。

「為何抽菸的人重症機會比較高？」黃瑽寧說，因為從ACE2進去的門檻比較低，在中國抽菸的男性佔48%，而女性可能只有3%。病毒並沒有只攻擊男性，但只有在ICU會看到比較多男性。ACE2本身是有功能的，可以幫忙肺部修復傷害，但如果被冠狀病毒的棘蛋白所綁架，反而加深了肺部的傷害。

「如果冠狀病毒就是要讓孩子先得，有了抗體之後，老人就不會那麼慘。」黃瑽寧說，所以在療法上，是否能給予額外的ACE2？心臟科有ACEI的藥，雖然不知道可行性，但比起等待研發抗病毒藥物，「這是一個我蠻有興趣的方向。」

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