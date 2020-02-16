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醫界觀察 菸槍感染新冠肺炎症狀較嚴重

中央社 / 台北16日電
有醫師表示，吸菸者若遭感染，症狀較為嚴重。 示意圖／新華社

醫界今天針對新冠肺炎舉辦研討會，有醫師表示，老年人、吸菸者和慢性病患者，病毒進入的門檻較低；另有醫師認為，感染機率相同，但吸菸者症狀較為嚴重。

台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣感染症醫學會今天舉辦「嚴重特殊傳染性肺炎（2019-nCoV）臨床研討會」。

台北馬偕小兒科醫師黃瑽寧會中指出，目前最新報告顯示，男女感染比例是一半一半，一般症狀輕症就是肌肉酸痛、咳嗽，再來就是發燒，最後才是重症；從現有報告來看，長者、吸菸者和慢性病患者，病毒進入的門檻較低。

台北榮總胸腔部醫師陽光耀則認為，性別、是否吸菸在感染的機率上沒有差別，但目前統計數據觀察，吸菸者若遭感染，症狀較為嚴重。

另外在家戶感染的情況中，陽光耀說，在台灣的案例裡夫妻出現的症狀不完全相同，也就是家庭群聚感染症狀不一，所以推論若是在未有症狀前就傳染，防疫就會很麻煩。

林口長庚胸腔科醫師高國晉表示，死亡病例數高容易導致醫療體系崩潰，主要對照顧者會有擔心害怕與限制，如個人裝備不足等；對住院病人，一天共需巡房約14次，包含醫生1次、護理師13次，應儘快簡化醫療；強調「醫療人員先自救再救人。」

衛生福利部傳染病防治醫療網台北區指揮官張上淳在會後現場提問時回應，將擴大對社區篩檢狀況，如果社區有呼吸道症狀群聚、肺炎等也會優先篩檢；醫護人員若得到肺炎，也會優先篩檢；但通報還是依原來定義，因通報後會入院隔離，擔心會占太多病房，所以目前是以加強篩檢的方式處理。

張上淳指出，目前還有很多台商在中國，現在每天都監測有多少人入境，1天大概就是5、600人；如果跑到泰國、日本再轉機回來，會更抓不到。

世界衛生組織（WHO）2月11日將新冠肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

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