聽新聞
test
0:00 / 0:00
「非常寒冷」寒流襲台急凍3天 這兩天最冷
受寒流影響，氣溫今起逐漸下降，中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，周三清晨前都因寒流「非常寒冷」，局部地區低溫不到10度，周一整天至周二清晨是冷空氣影響最劇烈時刻。
氣象局表示，這波寒流預計將影響到周三清晨，今天溫度下降之後，各地將轉為非常寒冷的天氣，
周三清晨前都在寒流影響之下，局部地區將出現10度以下低溫，尤其周一整天至周二清晨冷空氣影響最明顯。今明兩天高山有降雪的機率，注意路面結冰及行車安全。
周三白天之後，溫度就會逐日回升，但仍有早晚輻射冷卻效應，尤其是中南部日夜溫差會比較大，也要留意。
天氣方面，氣象局說，周日鋒面通過，各地都有降雨的機率，周一起水氣減少，未來一周大多為多雲到晴天氣，僅東半部及山區偶有短暫雨。
另外，周二上午之前沿海及外島注意強風，海面風浪也大；周二、三北海岸及東半部沿海也要留意長浪，海邊活動要注意安全。
氣象局提醒，務必更新氣象局每日發布的最新低溫特報燈號，加強保暖，注意瓦斯熱水器及電暖器具使用安全，預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病；注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業也要注意寒害。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言