企業捐贈防護衣給第一線移民官投入防疫
新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻。移民署國境事務大隊移民官在機場、港口面對來自世界各地的旅客，被歸納為高風險工作人員。愛爾麗醫療集團總裁常如山特別捐贈100套防護衣、護目鏡及口罩給第一線移民官使用，讓基層人員感到相當窩心。
移民署國境事務大隊移民官站在新冠肺炎防疫第一線，配合中央疫情指揮中心的檢疫措施，查驗並確認旅客從那裡來？有沒有入出大陸港澳等地區？有無居留證？也需要配合疾管署檢疫官針對特殊狀況旅客檢疫，旅客如有發燒、嚴重咳嗽或有疫區旅遊史等，開設專案櫃台協助旅客通關。
國境事務大隊指出，愛爾麗醫療集團所捐贈的防護衣，將提供給全國各機場及港口移民官執行特別檢疫勤務時穿著使用。為了確保安全，移民署請專業檢疫官教導查驗人員如何穿著防護衣，反覆演練嚴重病情旅客後送查驗程序，以提升移民官防護能力與應變力。
國境事務大隊移民官投入首班武漢撤僑包機、麗星郵輪寶瓶星號旅客入境等特別檢疫勤務，支援由中央流行疫情指揮中心指揮的特別檢疫勤務。
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