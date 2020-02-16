合歡山路面結冰 台14甲、中橫下午5點到明晨部分封閉

依據氣象情資顯示，今天下半天起合歡山3000公尺以上路段有雨夾冰霰或下雪現象，路面結冰機率偏高，省道台14甲線18K(翠峰)至41.7K(大禹嶺)路段從今天下午5點到明天7點實施道路預警封閉。

另台8線109k(榮興村)至112K(大禹嶺)路段配合台14甲線夜間預警性封閉辦理遠端管制作業，明天再視天候及道路狀況後再決定是否開放通行，四輪驅動車限加掛雪鏈車輛通行。

公路總局呼籲用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，也可隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）提供最新交通路況資訊。也可利用省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及省道即時交通APP查詢路況、收聽警廣路況廣播或播打本處免費服務轉線0800-001822查詢最新路況訊息。