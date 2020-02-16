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北北基大雨特報！ 明天起寒流影響 各地非常寒冷
中央氣象局發布大雨特報，鋒面通過影響，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。
鋒面通過及寒流南下，今天中部以北及東北部天氣明顯轉冷，晚起其他地區亦轉冷；中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，北部及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率。
明天至周三清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，明天西半部山區亦有零星短暫雨。
周三白天起至周五寒流逐漸減弱，氣溫回升，輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。
周六東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周二、周三基隆北海岸、東半部沿海地區有長浪發生的機率。
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