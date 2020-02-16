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衛生所今起賣口罩 彰化民眾抱怨只能代買1人不合理

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
口罩販售實名制今天起再增加衛生所販售點，今天許多民眾一早就冒雨來排隊買口罩。圖／彰化衛生局提供

口罩販售實名制今天起再增加衛生所販售點，彰化縣共增加27所衛生所，彰化縣長王惠美說，由於衛生所上午都需看診，所以周一到周六販售時間在下午2點到5點，假日則是上午9時到11時販售，有民眾反映一人只能代領一人增加大家的麻煩，希望能放寬至少可代領二人。

衛生福利部國民健康署副署長吳昭軍與王惠美、彰化縣衛生局長葉彥伯等人今天上午到彰化市南西北區衛生局視察衛生所首日販售口罩情形，不少民眾一早就來排隊買口罩。

有民眾反映，她是替家中二位長輩代買口罩，但一人只能代買一份，她得跑兩趟才買得到，但有時要跑好幾個點才買得到，好不容易找到，卻只能代領一人2個，覺得實在很不便，因家人有老人家一定需要口罩，尤其老人家需要去醫院看病，她並沒有多領口罩，既然每人都有 限額，也無法多買，政府實在應給大家放寬代買人數，免得大家多跑好幾趟。

王惠美表示，彰化縣除了有340家健保藥局分布在全縣26鄉鎮，今天起再加上27所衛生所可買口罩，彰化縣首先提供縣內醫院洗腎、癌症化學治療或放射治療、以及需每周復健病人、住院病患陪病人員（每名住院病患限一位）提供口罩每日一片，每日約有1萬6000人受益。

王惠美說，針對外出不便卻有就醫需求的獨居且行動不便的長者及身心障礙者，也結合社福單位提供每周到宅發送口罩服務，每次2片，發送口罩同時也進行關懷慰問及防疫宣導。

彰化縣進行口罩需求調查，共有134位身心障礙者及125位獨居長輩需要援助，由伊甸基金會、微光社會福利協會、切膚之愛社會福利慈善事業基金會、老五老基金會、葳群公益慈善事業基金會、慈恩老人養護中心及珍瑩老人養護中心等7個民間團體代送口罩。

吳昭軍說，彰化是口罩的生產地，感謝彰化縣政府共同配合防的工作，防疫需全民一起努力，目前疫情雖然穩定控制中，但是不可輕忽大意，也呼籲鄉親健康的人除非特殊情況不需要戴口罩，把口罩留給需要的人。

口罩販售實名制今天起再增加衛生所販售點，今天許多民眾一早就來排隊買口罩，彰化縣長王惠美今天上午到彰化市南西北區衛生局視察衛生所首日販售口罩情形。記者林宛諭／攝影
口罩販售實名制今天起再增加衛生所販售點，今天許多民眾一早就來排隊買口罩。記者林宛諭／攝影
口罩販售實名制今天起再增加衛生所販售點，今天許多民眾一早就來排隊買口罩。記者林宛諭／攝影

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