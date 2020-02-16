0.2mm微型節蟎田間搞鬼 茭白筍不結筍害慘農民

南投縣埔里鎮是國內茭白筍的主要產區，但2年多前茭白筍葉片出現捲曲現象，影響植株光合作用，去年10月狀況加劇，經農委會農試所確認是捲葉節蟎所致，現階段雖以政府許可的殺蟎藥劑進行預防，當地農民仍盼能有更完備的防治法。

埔里農會指出，埔里茭白筍種植面積達1600公頃，以早生青殼種（俗稱敢當種）為主，占全台8成居全國之冠，是國內茭白筍最大產地，也是當地重要的經濟作物，但農民2年多前發覺茭白筍葉片捲曲，致使無法正常光合作用。

埔里農會總幹事何世鴻表示，筍葉捲曲枯黃致植株生長不良，莖部無法膨脹結筍，不僅產量減少，就算結筍，品質、口感也會變差，去年10月相同災害擴大，造成筍農極大損失，而向農業試驗所求助，經調查鑑定是「捲葉節蟎」在搞鬼。

農試所表示，節蟎體型微小僅約0.2mm，且會隨風傳播蔓延，因此防治不易，而牠們群聚筍葉面刺吸汁液，致使葉部組織受傷影響水分、養分運輸，損及生產；埔里農會也表示，因節蟎易擴散又不好察覺，發現筍葉捲曲枯黃時多已來不及。

而4月又將進入茭白筍盛產期，當地農民憂心疫病狀況恐再起，何世鴻說，現階段雖依政府建議使用撲滅松、培丹等殺蟎藥劑前預防，但農友仍盼有更完備的防治法；農試所則表示，已通報防檢局，也會配合調查，研發防治資材和防疫策略。