快開學了 台中巿議員：安親班口罩夠嗎？

武漢新型冠狀病毒疫情持續，高中以下各級學校2月25日開學在即，民進黨台中市議員邱素貞指出，各類防疫物資包括口罩、消毒酒精等都出現搶購潮，開學後可預見情沿加劇，她建議市府須每天盤點安全存量，全面提升口罩儲備量能，確保完成整備。

開學後，光是台中市有近高中以下各級學校、幼兒園的口罩、酒精、漂白水等防疫物資每天月大量需求，據了解，教育部統籌學校防疫物資，目前已備有額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升及防疫備用口罩645萬片，提供各級學校、補習班等場所備用。

不過開學後，各地補習班、安親班也會湧入大量學生，邱素貞說，家長不斷反映，擔心一天一個口罩不夠，開學後很多狀況都會不斷發生，希望教育局及早因應，包括教學童使用口罩時機。

中央流行疫情指揮中心，自今年1月31日起至4月30日止全數徵用國內口罩工廠生產一般醫用口罩及外科手術口罩，台中市衛生局自2月2日起至11日止，共獲得中央配撥口罩186萬多片，邱素貞表示，醫療院所基層一度口罩吃緊，建議優先提供醫療院所、警消、環保、交通運輸、獨居弱勢族群等相關人員，有效運用防疫資源。

台中市人口數，至今年1月底止，共有281萬5704人，且又是中彰投但各類防疫物資安全存量，包括N95口罩，有11560個，外科口罩有49000個，全身式防護衣有491件，一般隔離衣有990件，漂白水840瓶。

邱素貞說，面對嚴峻疫情，是否足夠提供防疫使用，衛生相關單位必須落實防疫物資整備工作，每日盤點儲存量，高於1個月安全儲備量，才能迎接挑戰，打贏這場戰役。