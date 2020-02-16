企業放無薪假日子難過 他提供12000個村里平安箱救急

新冠肺炎嚴重衝擊餐旅業，很多企業開始放無薪假，發起村里平安箱的全球定位公司執行長林攸信，今天在臉書貼文指出，他為這次疫情受到重大影響、放無薪假的員工保留了2000個名額，連續三個月共6箱的村里平安箱，希望能陪大家度過難關。

林攸信說，他看到一個報導，湖北省發生「大人隔離，小孩餓死」的悲劇。希望台灣不要發生。他請大家盡快將「全家可以免費申請平安箱」的訊息分享給周遭有需要的邊緣家庭，尤其家中有小孩、長輩的，萬一疫情持續下去，家中至少還有「平安箱」的食物可以吃，一起度過難關。

2月28日前完成申請者，最快3月16日就可以開始每月二次(1號及16號）到全家便利商店領取平安箱，連續三個月共6箱，每人總價值3000元物資。中低收入戶已有政府照顧，他希望機會留給因疫情受到重大影響、放無薪假的員工，共2000個名額，額滿為止。

林攸信5年前發起平安箱的運作模式，源起是看到許多企業與商號每個月農曆初二、十六都要拜拜，會採購物資，而社會邊緣戶需要幫忙，將物資轉贈到他們手上最合適，吃不完的祭品就能變成愛心食物。

且村里長最知道，社區有哪些人急須幫忙。因此該公司透過網路、App和印在紙箱上的QR code等科技含量不高的數位技術，將人媒合到「行動村里公益平台」上。

去年他感動了全家便利商店，合作推出全新「村里平安箱」公益捐物機制，民眾只要到全台逾3500間全家店舖認購「村里平安箱」，即可在村、里長的協助媒合下，讓平安箱內的愛心物資有機會幫助弱勢族群度過難關。