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台灣燈會大陸燈區吸睛 工藝師巧手成打卡熱點

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
「江蘇燈組」展現江南的水鄉風情，呈現年年有魚的豐收年。圖／台中市文化局提供

2020台灣燈會「璀璨臺中」，2月8日后里主燈區開展後，值武漢疫情升溫，但亮點一波波，因此參觀燈區的民眾未減反增，展出一週已達700萬人次。這次燈會燈區規劃「童趣樂園」、「森林秘境」、「藝想世界」三大主題參觀亮點相當豐富多元，其中除了國際友誼燈區有日本、加拿大的城巿參展，大陸友好城市燈區有「上海市」、「江蘇省」、「福建省」（廈門、福州、泉州）等5個省巿共計5組特色花燈限定台中參展，內容吸睛！

5組特色花燈呈現不同城市古色古香的特色建築，包括應景的鼠年可愛造型花燈，及兼具傳統和現代的藝術造型，亦融合紙糊工藝、木雕、石雕等製燈技藝，值得細細品味。

友好燈區參展的江蘇省以及福建省的廈門市、福州市參展花燈長達40米，呈現中華傳統花燈長河賞燈方式相當特別，在花燈工藝師因應地形以狹長式的花燈組呈現，並以豐富故事搭配傳統花燈技藝展現，讓賞燈民眾重拾傳統元宵燈會闔家賞燈團聚的迎春樂趣。

這次燈會原訂來台組裝花燈的燈藝師，因武漢疫情主動配合政府防疫措施，全數取消赴台行程，改以視訊委託組裝花燈，全力完成此次友好城市燈區傳統技藝交流的成果，再次促成燈藝師合作交流。

位在入口迎賓的「上海燈組」，以歡樂氛圍為主題，吸引許多賞燈民眾在此拍照打卡，燈組設計由可愛鼠、吉祥物、知名地標摩天輪和東方明珠共同組成，充滿歡樂的氛圍。

「廈門燈組」由南普陀寺和鄭成功人像花燈組成，展現平安、保佑的意象。

「江蘇燈組」展現江南的水鄉風情，呈現年年有魚的豐收年。「福州燈組」以一艘氣勢磅礡的「福舟」最吸睛，醒目的綠樹和大樓展現城市的特色與繁華。

「泉州燈組」呈現「無骨燈」技藝，精美的手工紙藝宮，讓許多民眾大開眼界，也在眾多大型燈組中獨樹一格，燈組製作特別以穿廊環境，佈置「宮燈」打造美輪美奐的光廊，讓賞燈民眾穿梭在宮燈下，打卡拍照特別有藝術感。

2020台灣燈會友好城市燈區各城市燈組各具特色，呈現當地風土名勝，遊客來到燈區欣賞也能體會城市特色。

「泉州燈組」呈現「無骨燈」技藝，精美的手工紙藝宮，讓許多民眾大開眼界。圖／台中市文化局提供
「上海燈組」以歡樂氛圍為主題，設計可愛鼠、吉祥物、知名地標摩天輪和東方明珠共同組成。圖／台中市文化局提供

花燈 台灣燈會 廈門
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