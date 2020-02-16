影／衛生所開賣口罩 民眾：流程快且方便上班族

口罩實名制6日上路以來，仍有不少民眾持續反映買不到口罩，因此16日起全台303家衛生所加入販售行列，每天可多售出7.5萬片口罩，紓解口罩荒。聯合報記者也直擊基隆市七堵區衛生所早上開賣口罩實況，民眾大約8點來排隊，號碼牌在9點前發放完畢。購買民眾表示，他們家人都在大台北地區上班，每天都要坐火車通勤，對口罩需求量不小，但也因為上班，沒辦法在住家附近的藥局排隊買口罩，現在衛生所也能買，而且假日也販售，方便許多。

此外，衛生所的人力也比私人藥局充足，記者觀察，排隊購買的流程更順暢，七堵區衛生所護理長柯淑華表示，七堵區幅員廣闊，但只有11家藥局，衛生所的位置就在七堵火車站旁邊，交通便利對要買的民眾也比較方便。上午七堵衛生所販售口罩之餘，也趁機對民眾做衛教宣傳，呼籲民眾打流感疫苗，現場有市民買完口罩便直接打針，因應流感高峰期。