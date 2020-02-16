今天起不再笑著說「我就爛」！重拾對生命熱情的10個方法





別再整天耍厭世了！

有些人在長大的過程中，為了滿足父母、師長的期待，總是去做一些自己不喜歡的事情，把熱情慢慢消磨殆盡；有些人則是在工作裡，凡事為了妥協與配合，逐漸忘記自己的初衷。猛然一回頭才發現，也變成小時候口中最討厭的那種「厭世的大人」。

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，那些在成長過程中不幸失去對生命熱情的厭世大人們，都是透過什麼方式重拾自我呢？



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No.10 辭職

許多人不滿意自己的生活，多半是因為做著自己不喜歡的事情，久而久之逐漸不知道意義在哪裡。有句話說「解決不了問題，就解決提出問題的人」，同樣道理既然工作是成天不開心的源頭，如果經濟情況許可，乾脆先果斷辭職，放手去做自己想做的事情，重新找回自我吧！

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No.9 冥想

每個人一定都有對人生迷惘的時刻，有時候是因為選擇太多，導致不知道該如何選擇；有時候是因為家人的期待，與自己的興趣產生衝突，造成內心的矛盾感。遇到這種時候，不妨藉由冥想，與自己展開深層的對話，同時也好好傾聽內心最真實的聲音，相信答案就會慢慢浮現出來。



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No.8 畫畫

畫畫是人與生俱來的一種心靈需求，也是心靈上的寄託。不少人表示自己在煩躁的時候，都喜歡隨手塗上幾筆，更有些人追求在一筆一觸創作過程當下，全神專注所帶來的心靈平靜。下次對於一成不變的生活感到煩躁時，不妨也拿起畫筆，回過頭來審視現在的生活，想必會有另一種不同的感受。



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No.7 宗教信仰

俗話說「山不轉，路轉；路不轉，人轉」，很多人以為內在世界皆是由外在的物質層面所引起，但有些時候其實心裡轉個彎，那些看似過不去的檻就都能輕鬆跨越！宗教信仰正是有這樣神奇的力量，不只可以讓人得到心靈上的安定，也可以帶來內在的富足，重新找回生活的意義。

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No.6 進修

對於學生來說，上課、補習是相當煩人的一件事，但對於出社會在職場打拼的人而言，偶爾讓自己進修充電一下卻相當的重要。畢竟出社會後很多人便停止學習成長，然而熱情往往來自於學習一項新事物，不斷磨練的過程當中。因此利用閒暇之餘，學習自己感興趣的課程，才不會有「生活只剩下工作」的匱乏感！



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No.5 大量閱讀

不少人認為，閱讀也是一種找回熱情的好方法，畢竟對什麼事物都不感興趣的前題，常常是自以為什麼都懂、什麼都見識過，但在浩瀚的書海當中，卻藏著從古至今無窮無盡的學問知識，等著你去發掘，勾起你對這世界的好奇心。

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No.4 健身

健身除了是找回熱情的好方法，也能幫助人從壞心情裡重新振作。除了因為運動可以讓大腦產生腦內啡，將壓力降低，感到幸福感，擁有一個健康的身體，也才有力氣去完成許許多多的熱血目標。

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No.3 創業

幻想自己有一天能開店當老闆，每天做著自己喜歡的事情該有多好！事實上，許多決定創業的人確實都是抱著一股熱情與衝勁，但背後的過程絕不輕鬆，如果沒想清楚，可別為了一時不切實際的熱血衝動，反倒讓自己陷入萬劫不復的深淵中。

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No.2 當志工

如果你覺得自己的人生很不幸，有個不錯的方式就是去當志工！因為幸福感常常都是比較而來，藉由幫助其他比自己更需要幫助的人，除了可以讓自己更知足惜福，同時能夠藉由給予的行為，獲得更大的快樂。

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No.1 一個人出國

厭倦了現在的生活？那就大膽走出自己的舒適圈吧！一個人出國不僅是一種自我挑戰，旅行中的所見所聞也往往讓人大開眼界，而這些經歷都將成為澆灌未來的養分，你會發現過去成天抱怨生活無趣的日子，才是最浪費人生的事情！



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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年02月16日至2020年02月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『重拾生命熱情的方法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」