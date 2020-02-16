酒精、乾洗手怎麼帶出國？手提、託運行李一張圖看懂
「新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，已安排好出國旅行的旅客，會攜帶消毒用的酒精或是乾洗手出門，但打包行李時，需特別留意遵守手提及託運行李相關規定，也就是液體類分別不得超過100ml及500ml規定，以免屆時被要求拿出來就白帶了。
根據國際民航組織（ICAO）與國際空運協會（IATA）規定，非放射性物質醫療用品，包含噴劑類，都可以採取託運或是手提方式上機。而乾洗手、酒精棉片、75%的藥用酒精，也都在此規範之中。
不過，旅客需要特別留意的是，即使可以帶上機，若以手提行李來說，單瓶依然必須遵守不得超過100ml規定，而且必須放在1公升（20x20）的夾鏈袋中，每位旅客只限定帶1個透明塑膠夾鏈袋。
至於酒精棉片或是濕紙巾，如果要放到手提行李中，一樣受液體限制規定，因此不要以為是濕紙巾或是棉片就可以攜帶過量，建議只要帶會使用的數量就好，其他的則是放入託運行李中。
若是採託運方式，同樣有上限，單瓶不可以超過淨容量500ml，每人攜帶淨容量總共不得超過2公升，與香水、梳妝用品一併計算。
此外，為了方便辨識用品，建議旅客應保留原包裝，以及瓶深標籤，以方便海關人員辨識。但記得，有易燃液體用即使有標籤也不得託運。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言