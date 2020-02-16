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酒精、乾洗手怎麼帶出國？手提、託運行李一張圖看懂

聯合報 / 記者魏妤庭／即時報導
消毒用酒精及乾洗手怎麼帶出國可用此圖來了解。（圖／摘自桃園機場FB粉絲專頁）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，已安排好出國旅行的旅客，會攜帶消毒用的酒精或是乾洗手出門，但打包行李時，需特別留意遵守手提及託運行李相關規定，也就是液體類分別不得超過100ml及500ml規定，以免屆時被要求拿出來就白帶了。

根據國際民航組織（ICAO）與國際空運協會（IATA）規定，非放射性物質醫療用品，包含噴劑類，都可以採取託運或是手提方式上機。而乾洗手、酒精棉片、75%的藥用酒精，也都在此規範之中。

不過，旅客需要特別留意的是，即使可以帶上機，若以手提行李來說，單瓶依然必須遵守不得超過100ml規定，而且必須放在1公升（20x20）的夾鏈袋中，每位旅客只限定帶1個透明塑膠夾鏈袋。

至於酒精棉片或是濕紙巾，如果要放到手提行李中，一樣受液體限制規定，因此不要以為是濕紙巾或是棉片就可以攜帶過量，建議只要帶會使用的數量就好，其他的則是放入託運行李中。

若是採託運方式，同樣有上限，單瓶不可以超過淨容量500ml，每人攜帶淨容量總共不得超過2公升，與香水、梳妝用品一併計算。

此外，為了方便辨識用品，建議旅客應保留原包裝，以及瓶深標籤，以方便海關人員辨識。但記得，有易燃液體用即使有標籤也不得託運。

攜帶消毒用酒精，手提及託運分別有上限，需特別留意。記者魏妤庭／攝影
即使攜帶的是酒精濕紙巾或是棉片，一樣受到液體限制規定。記者魏妤庭／攝影

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