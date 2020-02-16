快訊

直播／疫情指揮中心下午兩點召開記者會 說明最新疫情及防疫作為

有台灣居留權就享健保福利是否該修法？ 網一面倒轟：不公平

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文對健保制度提出質疑並認為，有些人有中國國籍，又有台灣的居留權，除了可以享受中國各種福利，還可以享有台灣健保，因此讓原PO好奇「有居留權就能享有健保，是不是該修法了？」 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

台灣的醫療健保制度在國際排名上時常名列前茅，可說是另一個台灣之光，不僅讓不少外國人相當羨慕，更是讓國人不用因昂貴的醫療費用而延遲就醫，更可以使全民都享有基本的醫療權利。不過今（16）日卻有一名網友在PTT上對健保制度提出質疑並在文中提到，有些人選擇了中國國籍，又有台灣的居留權，除了可以在中國享受各種福利，還可以享有台灣健保，但在美國留學的外國學生都要自己買醫療險，即使如此也沒有人批評美國的做法不人道，因此讓原PO好奇的說「有居留權就能享有健保，是不是該修法了？」

原PO在文中表示，有些人除了擁有中國國籍，又有台灣的居留權，這樣一來不僅可以享受在中國的各種福利，還可以享有台灣的健保，他還舉例去過美國留學的學生都知道，外國學生在美國一定要自己掏腰包買醫療保險，除了費用高昂外，還不包含牙齒的醫療。原PO不明白既然美國這麼進步的國家都這樣了「那為何台灣要當濫好人，被人道的綁架？」，更提出「台灣是不是應該改成具備中華民國國籍才能享有台灣健保」的想法，甚至直言「要不就自費，要不就自己買醫療保險，這樣對台灣人比較公平吧」。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，許多網友都同意原PO的想法，認為台灣的健保制度應該修法，「現在連台灣的外籍學生都有健保了」、「只有居留權憑什麼享有跟本國國民一樣的待遇，這樣真的不公平」、「確實該修法了」、「外國人要享有健保可以，費率是10倍就好」、「支持修法，非台灣國籍者一律自購」、「其實雙重國籍的都不該有健保」、「台灣健保真的漏洞百出，是該修一下了」、「不修的話感覺好像台灣健保全世界都可以享有一樣」。

但也有不少網友認為不能跟美國的健保做比較，「不要拿美國比，美國連公民都沒有好的保險」、「外籍勞工只要是勞工都有繳稅給政府，所以我覺得可以有健保」、「外籍居留如果是工作簽證我覺得可以，但是如果是讀書什麼的就該修了」、「美國的健保也沒好到哪裡去，真的不應該跟美國比」、「真的不要跟美國比，跟紐西蘭比還差不多」。

健保 PTT 中華民國
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

情人節被嚇醒躺床上逃一劫 天降水泥塊直接砸爛衛浴

三個月減重17公斤 美女教練分享「米飯三日循環法」

影／日本JR英語聲優重現「魔性廣播」 網友：看真人再聽會起雞皮疙瘩

月薪5萬多在台北過得好？ 網友曝：打趴七成的人

相關新聞

有台灣居留權就享健保福利是否該修法？ 網一面倒轟：不公平

台灣的醫療健保制度在國際排名上時常名列前茅，可說是另一個台灣之光，不僅讓不少外國人相當羨慕，更是讓國人不用因昂貴的醫療費用而延遲就醫，更可以使全民都享有基本的醫療權利。不過今（16）日卻有一名網友在PTT上對健保制度提出質疑並在文中提到，有些人選擇了中國國籍，又有台灣的居留權，除了可以在中國享受各種福利，還可以享有台灣健保，但在美國留學的外國學生都要自己買醫療險，即使如此也沒有人批評美國的做法不人道，因此讓原PO好奇的說「有居留權就能享有健保，是不是該修法了？」

防低溫寒害 台南農業局籲農友落實因應

中央氣象局氣發出低溫特報，今晚起至下周三各地氣溫明顯偏低，中北部可能低於10度以下，台南市政府農業局籲請農友加強防寒準備...

花蓮凌晨連4震！最大規模4.9 震度4級

花蓮縣壽豐鄉凌晨連續發生4起有感地震，其中3時20分的地震規模4.9震，而4起地震最大震度都達4級。

低溫特報！ 台北等6縣市非常寒冷 11縣市也跌破10度

中央氣象局發布低溫特報，寒流影響，今天氣溫明顯下降，下午起至周三各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天下午至...

酒精、乾洗手怎麼帶出國？手提、託運行李一張圖看懂

「新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，已安排好出國旅行的旅客，會攜帶消毒用的酒精或是乾洗手出門，但打包行李時，需特...

台北燈節今晚閉幕 受疫情影響參觀人次下滑2成

為期9天的2020台北燈節即將在今晚正式閉幕，今年首度採雙主場、雙主燈設計，分別在南港、西門町設置燈區，為了讓民眾有個難...

共同抗疫回饋鄉民 全台首家梅子工廠贈次氯酸水

嘉義縣梅山鄉在地企業梅問屋梅子元氣館，日前免費贈送抗菌物資，提供梅山鄉全鄉每戶一瓶具消毒、殺菌及除臭功能的次氯酸水，並由...

鋒面過後氣溫驟降 鄭明典：寒潮爆發

中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，看看彭佳嶼的氣溫變化，鋒面過後氣溫驟降，這麼快速的降溫，用寒潮爆發來描述，很貼切。這種...

不講不知道！ 蝦堪稱最優質瘦肉 肝腸是補充營養聖品

寒冬中，加上新冠肺炎疫情延燒，在家該怎麼快速煮出飯來，餵飽自己的胃與心情？寫樂文化以「煮好一鍋白米飯」為志，編寫《飯人食...

寒流來襲別輕忽！ 吳德榮：周二清晨最冷

中央氣象局發布低溫特報，寒流影響，今天氣溫明顯下降，今晚起至周三各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚起至明...

兩度邀請達賴喇嘛來台 一代宗師淨心長老圓寂

台灣佛教界一代宗師、光德寺住持淨心長老15日下午傳出圓寂消息，享壽91歲。淨心長老兩度邀約西藏精神領袖達賴喇嘛來台，創下...

孩子愛喝手搖飲料 真的可能發生性早熟？

孩子愛喝手搖飲料，可能發生性早熟？振興醫院新生兒科主任喻永生指出，台灣學童「轉大人」的時間點似乎越來越早，振興醫院兒科團...

熱門新聞

寒流來了！今穿短袖明大衣 周二周三清晨下探7度

晚間七時花蓮規模5.5地震！北台有感連兩震 花蓮震度4級

他買了近30張廉航機票 暑假延後卻成了大苦主

寒流來襲別輕忽！ 吳德榮：周二清晨最冷

買口罩又增通路 16日起衛生所也能買

模特兒裸身詮釋BURBERRY手機袋更顯誘人 IG限時開賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。