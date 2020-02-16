有台灣居留權就享健保福利是否該修法？ 網一面倒轟：不公平

台灣的醫療健保制度在國際排名上時常名列前茅，可說是另一個台灣之光，不僅讓不少外國人相當羨慕，更是讓國人不用因昂貴的醫療費用而延遲就醫，更可以使全民都享有基本的醫療權利。不過今（16）日卻有一名網友在PTT上對健保制度提出質疑並在文中提到，有些人選擇了中國國籍，又有台灣的居留權，除了可以在中國享受各種福利，還可以享有台灣健保，但在美國留學的外國學生都要自己買醫療險，即使如此也沒有人批評美國的做法不人道，因此讓原PO好奇的說「有居留權就能享有健保，是不是該修法了？」

原PO在文中表示，有些人除了擁有中國國籍，又有台灣的居留權，這樣一來不僅可以享受在中國的各種福利，還可以享有台灣的健保，他還舉例去過美國留學的學生都知道，外國學生在美國一定要自己掏腰包買醫療保險，除了費用高昂外，還不包含牙齒的醫療。原PO不明白既然美國這麼進步的國家都這樣了「那為何台灣要當濫好人，被人道的綁架？」，更提出「台灣是不是應該改成具備中華民國國籍才能享有台灣健保」的想法，甚至直言「要不就自費，要不就自己買醫療保險，這樣對台灣人比較公平吧」。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，許多網友都同意原PO的想法，認為台灣的健保制度應該修法，「現在連台灣的外籍學生都有健保了」、「只有居留權憑什麼享有跟本國國民一樣的待遇，這樣真的不公平」、「確實該修法了」、「外國人要享有健保可以，費率是10倍就好」、「支持修法，非台灣國籍者一律自購」、「其實雙重國籍的都不該有健保」、「台灣健保真的漏洞百出，是該修一下了」、「不修的話感覺好像台灣健保全世界都可以享有一樣」。

但也有不少網友認為不能跟美國的健保做比較，「不要拿美國比，美國連公民都沒有好的保險」、「外籍勞工只要是勞工都有繳稅給政府，所以我覺得可以有健保」、「外籍居留如果是工作簽證我覺得可以，但是如果是讀書什麼的就該修了」、「美國的健保也沒好到哪裡去，真的不應該跟美國比」、「真的不要跟美國比，跟紐西蘭比還差不多」。