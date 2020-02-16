台北燈節今晚閉幕 受疫情影響參觀人次下滑2成

為期9天的2020台北燈節即將在今晚正式閉幕，今年首度採雙主場、雙主燈設計，分別在南港、西門町設置燈區，為了讓民眾有個難忘的燈節，北市府今下午5點半開始，推出全世界第一個將光雕投影技術融入野台布袋戲的《隨光搖滾吧! 野台布袋戲》演出；晚間8點則由台北流行音樂中心帶來的鐵擊、厭世少年、美秀集團3組樂團接力演出。

此外，今天下午4點半還有「轉洞台北大遊行」，總計14個表演團體參加，其中風靡全球24年的皮卡丘也將以「電光皮卡丘」的方式參加；六福村則是派出動物派對主題花車、非洲舞團等參與。

觀傳局表示，今晚6點，在南港路上的「轉洞台北大遊行」結束後，台北流行音樂中心表演廳戶外廣場，將首度舉辦演出，由雨國、小球(莊鵑瑛)、與金曲樂團茄子蛋樂團接力演出。

實際上，去年燈節參觀人數為400萬人，不過今年受到新冠肺炎疫情，再加上燈區分散，觀傳局預估參觀人數減少2成左右，換算下來約280萬人次至300萬人次左右。

北市府觀傳局長劉奕霆表示，今年燈節首度採雙主場設計，確實帶動地方商圈經濟，也帶動人潮效益，不過也因為東、西區各有一燈區，觀傳局的人力負擔加倍，對同仁還說也是一個挑戰。

至於明年是否將繼續採雙主場設計？劉奕霆表示，目前選址計畫正在籌備中，將開放12行政區提案申請，預計最快3、4月公布明年燈節位址。

對於今年燈節的燈飾將何去何從？劉奕霆說，已請民政局協助，開放里長認領，另也尊重藝術家的意願。