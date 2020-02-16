防低溫寒害 台南農業局籲農友落實因應

中央氣象局氣發出低溫特報，今晚起至下周三各地氣溫明顯偏低，中北部可能低於10度以下，台南市政府農業局籲請農友加強防寒準備，漁業養殖業者應加強各項低溫防範作業。

台南市政府農業局表示，農友切勿輕忽這一波低溫，如有嚴重災情發生，請立即向當地公所通報，將依「農業天然災害救助辦法」規定辦理救助，同時提供下列防範措施供農友參考。

一、水稻部分：

水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置防寒（風）牆，寒流來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期秧苗，隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，寒流離境後宜立即掀開塑膠布；或抽取地下水，利用流動的地下水進行防寒。

二、蔬菜與瓜果類部分：

對較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；未採收瓜果，則以套袋處理。

三、果樹部分：

加強擋風措施、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，實施果園噴水；增施鉀肥，以增加作物耐寒力。尤其蓮霧、草莓、木瓜、番石榴、鳳梨及香蕉等尤須留意。對已受害果樹，應行修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果等措施。

四、花卉部分：

除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

五、養殖漁業部分：

建議可於魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水或利用越冬溝，維持較高的水溫；另淺坪式文蛤養殖池混養的虱目魚，必要時盡早採捕避免寒害損失。

六、養畜禽業：