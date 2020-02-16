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共同抗疫回饋鄉民 全台首家梅子工廠贈次氯酸水

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
嘉義縣梅山鄉在地企業梅問屋日前贈送次氯酸水供鄉民使用，梅山鄉長林俊謀（左四）代表頒發感謝狀。圖／梅山鄉公所提供

嘉義縣梅山鄉在地企業梅問屋梅子元氣館，日前免費贈送抗菌物資，提供梅山鄉全鄉每戶一瓶具消毒、殺菌及除臭功能的次氯酸水，並由董事長廖瑞慶自購瓶子分裝，回饋鄉親，梅問屋梅子元氣館表示，下周國中小開學，預計也可提供約10公升的次氯酸水予學校使用。

今年新冠肺炎疫情爆發，許多民眾買不到消毒水、酒精，梅問屋梅子元氣館長廖璟銘表示，梅問屋為推廣食品安全及服務鄉民，特別由員工分裝稀釋過的次氯酸水，提供每戶300cc一瓶，再讓村里長拿回各村，分送給民眾，梅問屋也請村里長協助宣導次氯酸水的使用方式，避免民眾因不了解而不敢使用。

廖璟銘表示，次氯酸水為近幾年許多單位推廣的除菌水，由水和食鹽解離製成，比一般化學消毒水安全，梅問屋身為食品工廠，已使用次氯酸水多年，工廠也有製作次氯酸水的機器，廖璟銘說，因為次氯酸水有效期限短，約1至2周，只能事先提供各戶300cc，日後民眾如還有需要，可與村里長聯繫，由梅問屋準備一定的量供民眾免費索取。

嘉義縣梅山鄉公所表示，梅問屋為全台第一家梅子觀光工廠，廖瑞慶事業有成後經常回饋鄉民，市面上販售的次氯酸水價格昂貴，感謝梅問屋不惜重資贈送鄉民。

嘉義縣梅山鄉在地企業梅問屋日前贈送梅山鄉民每戶一瓶300cc次氯酸水，回饋鄉民。圖／梅山鄉公所提供

嘉義 新冠肺炎 觀光工廠
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