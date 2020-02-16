共同抗疫回饋鄉民 全台首家梅子工廠贈次氯酸水

嘉義縣梅山鄉在地企業梅問屋梅子元氣館，日前免費贈送抗菌物資，提供梅山鄉全鄉每戶一瓶具消毒、殺菌及除臭功能的次氯酸水，並由董事長廖瑞慶自購瓶子分裝，回饋鄉親，梅問屋梅子元氣館表示，下周國中小開學，預計也可提供約10公升的次氯酸水予學校使用。

今年新冠肺炎疫情爆發，許多民眾買不到消毒水、酒精，梅問屋梅子元氣館長廖璟銘表示，梅問屋為推廣食品安全及服務鄉民，特別由員工分裝稀釋過的次氯酸水，提供每戶300cc一瓶，再讓村里長拿回各村，分送給民眾，梅問屋也請村里長協助宣導次氯酸水的使用方式，避免民眾因不了解而不敢使用。

廖璟銘表示，次氯酸水為近幾年許多單位推廣的除菌水，由水和食鹽解離製成，比一般化學消毒水安全，梅問屋身為食品工廠，已使用次氯酸水多年，工廠也有製作次氯酸水的機器，廖璟銘說，因為次氯酸水有效期限短，約1至2周，只能事先提供各戶300cc，日後民眾如還有需要，可與村里長聯繫，由梅問屋準備一定的量供民眾免費索取。