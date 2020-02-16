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鋒面過後氣溫驟降 鄭明典：寒潮爆發

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
鄭明典表示，彭佳嶼的氣溫變化，鋒面過後氣溫驟降。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，看看彭佳嶼的氣溫變化，鋒面過後氣溫驟降，這麼快速的降溫，用寒潮爆發來描述，很貼切。這種快速降溫常常會讓身體反應不及，比較容易生病。

氣象局說，今天鋒面通過及寒流南下，中部以北及東北部天氣明顯轉冷，晚起其他地區亦轉冷；中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，清晨中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率。

明天至周三清晨寒流影響，各地天氣寒冷，夜晚清晨局部地區有10度以下低溫，周二及周三清晨會是這波寒流最低溫出現的時間，屆時台南以北及宜蘭、花蓮低溫將下探7至11度，空曠地區會更低，高屏及台東也只有12、13度的低溫，白天北台灣局部地方的高溫將不超過12度，其他地方則可以上升至接近20度或以上。

氣象局提醒除做好保暖工作外，中南部也要留意偏大的日夜溫差；明天開始轉為乾冷的天氣型態，各地大多為多雲到晴，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨，周二的降雨會更零星。

周三白天起至周五寒流逐漸減弱，氣溫回升，輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，只有東半部地區有局部短暫雨。

周六水氣稍增，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周二、周三基隆北海岸、東北部沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動注意。

23日至25日台灣附近為東北風轉偏東風的環境，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨。

低溫 寒流
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